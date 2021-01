Feux de... Brousse : Et Lady Gaga entama le Star-Spangled Banner

"And now, ladies and gentlemen, please welcome the president elected, Joseph Robinette Biden Junior". Et Lady Gaga entama le Star-Spangled Banner.

Assistance clairsemée, place du Capitole vide, peuplée de 200 000 drapeaux étoilés bousculés par le vent, dans Washington en état de siège, occupée par 25 000 gardes nationaux. Froid, silence et neige. Covid et peur de nouveaux troubles.

Le décor était parfait : les capitons de velours cramoisi de l'entrée des artistes, les trompettes de Westpoint, les uniformes clinquants et dorés d'une production hollywoodienne. Hymnes et couleurs, ambiance opérette, mais grosse...