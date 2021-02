Feux de Brousse : en attendant le « variant français » !

On est donc à peu près sûr que 70 millions de français seront vaccinés avant la fin de l'été, dixit Macron. Superbe exploit pour le pays de Pasteur qui n'a, pour l'heure, produit aucun vaccin, seul parmi les membres du conseil de sécurité de l'ONU !

Jean Castex monte au front, tant qu'on n'est pas reconfiné. Le Premier ministre prend même en urgence la parole depuis l'Elysée, une première, pour ne rien annoncer : on ne prenait plus, anyway, l'avion pour New York, et nous croyions jusqu'alors que les forces de l'ordre faisaient déjà leur boulot.

Ainsi, la panique précautionneuse gagne les autorités. Le « variant français », redoutable entre autres, est à l'œuvre et le rere - re ? - confinement menace encore. Le général en chef résiste contre le haut commandement sanitaire et les courbes...