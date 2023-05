Fusion-acquisition : un écueil souvent négligé lourd de conséquence

Le marché de la cybersécurité est en plein essor et l'année 2022 a été une année sans pareille. Le marché a atteint une taille inimaginable, les attaques ont grimpé en flèche et le spectre d'une cyberguerre est bien réel.

Jamais le secteur de la cybersécurité n'avait connu autant de fusions et d'acquisitions stratégiques. Lors de ces opérations, c'est l'identité numérique de l'entreprise qui peut être compromise. D'ailleurs, la CNIL vient de publier une étude sur l'identité numérique et sur ces menaces de plus en plus étendues.

Fusac : les défis liés à l'identité numérique et la cybersécurité

Lorsque deux entreprises sont combinées, ce ne sont pas seulement les comptes bancaires et les équipes qui fusionnent, mais cela signifie également l'intégration de milliers d'actifs et de systèmes informatiques sur un réseau hybride unique. Dès lors que de nouveaux actifs ou équipements sont intégrés, cela génère de nouvelles inquiétudes vis-à-vis de cyber risques inconnus, et par conséquent, de nouveaux défis. Il est essentiel que les sphères dirigeantes soient conscientes de ces préoccupations en matière de sécurité et d'identité, car elles peuvent avoir une incidence sur les résultats financiers et, éventuellement, sur la fusion en elle-même.

Les entreprises doivent s'assurer que leur marque reste cohérente et que l'ensemble de l'entreprise adopte une identité numérique unifiée. Cela peut être particulièrement important pour les entreprises qui ont des marques bien établies et des identités distinctes.

Les fusions et acquisitions posent également des défis pour la sécurité des données et la conformité réglementaire. Les entreprises doivent s'assurer que les données sont stockées en toute sécurité et qu'elles respectent les lois et les réglementations en matière de protection des données.

Le rôle clé des responsables de la sécurité informatique

Les RSSI ont un rôle clé dans le processus de fusion ou d'acquisition pour garantir que leur entreprise soit protégée contre les menaces externes et internes, et que l'identité numérique de leur entreprise soit cohérente et forte, afin de favoriser une intégration réussie et de maximiser les avantages de la fusion ou de l'acquisition. Il est important que les responsables de la sécurité informatique soient impliqués dès le début du processus de fusion ou d'acquisition pour évaluer les risques potentiels et prendre les mesures nécessaires pour protéger l'entreprise.

Les mesures à adopter pour renforcer la cybersécurité et l'identité numérique

Tout d'abord, les entreprises doivent évaluer les risques potentiels et mettre en place des protocoles de sécurité adaptés pour protéger les données sensibles. Elles doivent également établir une stratégie claire pour l'identité numérique de l'entreprise, en veillant à ce que la marque soit cohérente et que l'ensemble de l'entreprise adopte une identité unifiée.

Elles doivent aussi veiller à répondre aux exigences réglementaires en matière de protection des données, identifier les failles de sécurité potentielles et à mettre en place des mesures de protection pour éviter les cyberattaques et les fuites de données.

Pour se prémunir, les acheteurs ont donc tout intérêt à se poser quelques questions simples, mais clés : quel est le niveau de cybersécurité de la cible ? Quel est son degré d'exposition aux attaques ? Quels sont ses actifs critiques ? Quel impact aurait un incident cyber sur sa valeur ?

Et surtout, le vendeur et l'acheteur doivent veiller à sécuriser leurs échanges d'informations pendant la phase d'acquisition : qui peut attiser les convoitises et donc être génératrice de menaces.

Pour les entreprises, il est également essentiel d'investir dans des technologies de pointe pour renforcer leur cybersécurité, telles que l'authentification à deux facteurs, la surveillance des menaces, le chiffrement de bout en bout et l'analyse des comportements. Ces technologies peuvent aider à détecter les menaces potentielles et à protéger les données de l'entreprise contre les cyberattaques.