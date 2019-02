"Gilets jaunes" : une dérive anti-démocratique ?

Le mouvement des Gilets jaunes est-il à un tournant de sa mobilisation ? Après 14 semaines, des manifestants font toujours entendre leur voix dans de nombreuses villes de France, et leurs revendications demeurent en grande partie d'ordre économique et social. Mais les incidents survenus lors de manifestations tendent à montrer un durcissement du mouvement, ponctué de dégradations, de violences et d'agressions, mais aussi d'actes ou de propos homophobes, antisémites ou racistes. Sont-ils marginaux ou intrinsèques à la révolte des Gilets jaunes ? Ce mouvement porte-t-il en lui ce caractère anti-démocratique ?

On en parle avec l'avocat Juan Branco, la politologue et enseignante à Sciences Po Flore Santistéban, et le journaliste et essayiste Jean-François Kahn.