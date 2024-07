Innovation, révolution thérapeutique  : la science en quête de confiance

Tout l'écosystème de la santé vit là une vraie révolution ! Une révolution des données, poussée par la complexité de l'IA ; une révolution de capacité, aussi, puisque les données existantes se complètent d'une infinité de données synthétiques que le secteur doit apprendre à structurer et à appréhender en restant uni. Et, enfin, une (r)évolution dans le rapport des Français à la science, puisque ces progrès doivent aller de pair avec une acceptabilité et une implication nouvelle de la société.

Les Français et la science : amours contrariées





Un chiffre, récemment mis en avant par le sociologue des sciences Michel Dubois, témoigne selon moi d'une véritable ambivalence. À l'approche des années 1980, la science était vue par une majorité des Français comme un vecteur évident de progrès social. Aujourd'hui, 60 % des Français pensent que le progrès scientifique apporte à l'humanité « autant de bien que de mal » ou « plus de mal que de bien ». Malgré tout, ils sont 8 sur 10 à toujours penser qu'une affirmation validée scientifiquement a plus de valeur.

Comment analyser ces chiffres-symboles des amours contrariées entre les Français et la science ? L'épidémie de COVID-19 a indéniablement modifié le rapport des Français à la science. Nous sommes passés en quelques mois seulement d'une science du résultat (stabilisée, validée par des pairs, sourcée dans les revues scientifiques) à une « course à la publication » qui a renversé la table, démultiplié les opinions scientifiques et bouleversé leur compréhension par le grand public. Les réseaux sociaux, l'infobésité, les fake news, ont augmenté ce questionnement de la vérité, et parfois désinformé, renforçant ainsi les critiques vis-à-vis des institutions et entreprises qui font et sont la science d'aujourd'hui.

Le doute, au cœur de la démarche scientifique

Selon moi, nous manquons aujourd'hui d'un récit scientifique, et nous devons comprendre que la véritable démarche scientifique repose sur le questionnement. Tout scientifique, tout chercheur, accepte la part de doute. Il n'y a pas de réflexion scientifique sans doute au préalable. On fait de la recherche parce qu'on sait ce qu'on ne sait pas ; on se pose des questions. La culture du doute est un moteur de progrès scientifique et le meilleur moyen de progresser dans la compréhension des maladies, dans la réponse qu'on peut leur adresser. Et l'accélération de la recherche que l'on vit cette dernière décennie augmente le champ des questions.

Dans cette période de bouleversement technologique, les scientifiques, la rigueur et la reproductibilité qu'impliquent leurs méthodes, sont les derniers remparts et les garde-fous de l'éthique scientifique. Se reposer sur eux permet de comprendre, de démystifier la science, ses innovations médicales, pour rassurer et pour embarquer la population.

Être pédagogues ou ne pas être

La pédagogie est la clef d'une meilleure compréhension du potentiel que représentent les grandes innovations technologiques et scientifiques telles que l'intelligence artificielle, la biopsie liquide ou même les thérapies géniques. Innover sans risque est un souhait vain !

Sans elle, comprendre l'intérêt universel de la science sur la santé du patient, à l'heure des réseaux sociaux et du rush scientifique, paraît impossible. Sans elle, reconnaître que l'innovation de rupture est un bouleversement cognitif pour les citoyens, paraît impossible ! La pédagogie permet d'emmener le public à se projeter dans l'innovation avec assurance et d'offrir le « pourquoi » qui, selon Nietzsche, permet de « vivre avec n'importe quel comment. »

Seule une coordination des acteurs de tout type - pouvoirs publics, associations de patients, scientifiques, professionnels de santé, industriels -, à travers des campagnes de sensibilisation communes par exemple, rendra cette politique de la culture scientifique envisageable.

L'enjeu n'est pas d'être consensuel, mais de rendre crédible la parole des personnes compétentes.

(*) Reda Guiha est le Country President de Pfizer France depuis le 1 er septembre 2022.

Pharmacien de formation, Reda Guiha a travaillé dans différents pays dont l'Egypte,

le Royaume-Uni, l'Italie, les Etats-Unis et la France. Il a rejoint Pfizer en 2003, et

occupé de nombreuses fonctions en tant que directeur de la Division Oncologie puis

Specialty Care, basée en France. Il a également été président de la division Vaccins

pour les marchés internationaux développés (IDM). Avant de prendre la présidence

de Pfizer France, il présidait la franchise Maladies Rares pour la région IDM, avec

la responsabilité de 57 pays.

Reda Guiha est membre des Conseils d'Administration de l'AGIPHARM et du LEEM.

Il est également membre actif de la Conférence des dirigeants français d'entreprises

étrangères et du Cercle des Présidents.