Intellectuels : confort de la critique ou critique du confort

Comment avait-on pu oublier un débat avec les intellectuels au pays de Voltaire et de Sartre lorsqu'il y a un « Grand débat » ? Emmanuel Macron a donc organisé à l'Élysée en toute majesté une session de rattrapage pour 64 intellectuels - certains avaient fait savoir qu'ils ne viendraient pas - pour sonder leurs réflexions sur les « principaux défis et enjeux d'avenir auxquels la France est confrontée », en particulier le mouvement des « gilets jaunes » qui tient le haut du pavé chaque samedi depuis des mois. Et puis le président lui-même n'a-t-il pas étudié la philosophie, jusqu'à être un temps l'assistant d'un éminent penseur : Paul Ricoeur. Mais qu'est-ce qu'un intellectuel aujourd'hui ? Cette figure doit être distinguée de celle de l'expert, qui l'a supplanté dans l'espace public ces dernières décennies. Et à écouter les hôtes élyséens d'un soir, c'était davantage ce qui dominait à travers des analyses et recommandations, par ailleurs intéressantes, qu'ils fussent sociologues, économistes, philosophies, psychologues...

En effet, ce qui distingue l'intellectuel, c'est sa prise de position dans la Cité contre les pouvoirs en place, au nom d'une valeur universelle et non...