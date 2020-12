Jeux Olympiques de 2024 : "A tous les innovateurs", Jean-Baptiste Djebarri lance un appel à projets

Lorsque la planète a les yeux rivés sur la France, il faut savoir en profiter. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 constituent une opportunité incomparable de montrer au monde toute l'étendue du savoir-faire tricolore.

Soyons à la hauteur : faisons de notre pays une vitrine de l'innovation - notamment en matière de transports. Les JO sont l'équivalent d'un championnat du monde de 32 sports : les flux de spectateurs et de sportifs seront donc considérables, et les enjeux, sans précédent.

La France est faite de talents qui peuvent y répondre. Notre ambition est de les valoriser. Pour cela, le comité des mobilités de Paris 2024 lance aujourd'hui un appel à innovations. La neutralité carbone, l'inclusion et la solidarité sont les maîtres-mots de ces Jeux Olympiques ; ils sont aussi ceux de cet appel.

A tous les innovateurs, à tous les entrepreneurs, à tous les chercheurs ; que vous soyez seul ou en consortium, que vous fassiez partie d'une entreprise privée ou que vous ayez le statut d'autoentrepreneur : rejoignez-nous !

Nous avons besoin de vous pour être fidèles à la France et à l'esprit pionnier dont elle a, tout au long de son histoire, tant fait preuve en matière de transports. Nous avons besoin de vous pour continuer à faire de notre Nation un exemple de progrès et de modernité dans ce domaine. Pour montrer la voie d'une mobilité moins polluante, plus solidaire, plus accessible aux personnes à mobilité réduite. Nous avons besoin de vous pour créer, pour inventer, pour expérimenter. Pour repousser les limites du possible et pour changer le visage de l'espace public, temporairement ou dans la durée. Nous avons besoin de vous pour servir les Jeux Olympiques et leur public, mais aussi les Franciliens dans leur quotidien.

Preuves de concepts, prototypes, démonstrateurs, pré-industrialisations : tous les stades d'innovation sont possibles.

Vous avez jusqu'au 24 février 2021 pour déposer votre projet. Le cahier des charges est à consulter sur www.francemobilites.fr. Première étape : remplir le formulaire de pré-dépôt avant le 3 février 2021 sur www.demarches-simplifiees.fr/commencer/aai-jop2024. Les lauréats seront annoncés en avril 2021.

Je remercie tous ceux qui s'engagent aux côtés de France Mobilités et du Ministère chargé des Transports pour faire de cet appel à innovations une réalité : la Délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques, la Ville de Paris, Ile-de-France Mobilités, la Préfecture de région Ile-de-France, Paris 2024, Plaine Commune, la Société de livraison des ouvrages olympiques, Voies navigables de France et l'Université Gustave Eiffel.

C'est tous ensemble que nous ferons des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 une réussite.

Je compte sur vous !