Joe Biden : un discours populiste de gauche sur l’état d’une Union divisée

Moment phare de la vie politique américaine, le discours sur l'état de l'Union du président des États-Unis a eu lieu le 7 février dernier : une des rares occasions où les trois branches du gouvernement sont réunies. Le président y fait le bilan de son action et présente son programme à venir en direct, devant des dizaines de millions de téléspectateurs et quelques invités triés sur le volet.

Cet événement, instauré en 1790, est devenu, au fil du temps, un véritable spectacle politique fait de faste et de formalisme cérémoniel, ponctué d'applaudissements et de « standing ovations », plus particulièrement depuis que Ronald Reagan a instauré la tradition d'inviter des personnes à la tribune. Il s'agit souvent de citoyens ordinaires, honorés dans le discours pour leur héroïsme, ou parce qu'ils incarnent les valeurs exceptionnelles de l'Amérique... ou encore, plus pragmatiquement, un aspect de la politique du président. Le jeu consiste à faire applaudir, voire ovationner, par les membres du Congrès, y compris ceux du parti adverse, ces héros et la politique qu'ils illustrent.

La présence particulièrement émouvante de la mère de Tyre Nichols, ce jeune Noir battu à mort par des policiers le 7 janvier dernier, auquel l'ensemble des élus ont rendu hommage, a ainsi été l'occasion pour Joe Biden de demander au Congrès d'adopter sa proposition de loi sur la réforme de la police.

Une Union divisée

À travers ce discours, qui découle d'un devoir constitutionnel du président d'informer le Congrès de « l'état de l'Union » (Article II, Section 3), il s'agit aussi de démontrer au peuple que la nation est unie. Joe Biden conclut son intervention en réaffirmant sa croyance dans l'exceptionnalisme américain, et en proclamant que l'union de la nation est forte « parce que le peuple est fort ». Pourtant, le spectacle qui a été donné ce 7 février a plutôt été celui de la division.

Le président avait bien commencé son discours sur une note unitaire, en félicitant ses adversaires élus au Congrès, y compris le nouveau président républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, et en insistant sur le fait que les législateurs démocrates et républicains devaient travailler ensemble à l'élaboration des textes de loi.

Mais la question du relèvement du plafond de la dette fédérale, qui doit être voté par le Congrès d'ici juin afin de pouvoir payer la dette sur les marchés financiers, a déclenché les hostilités. Les Républicains les plus radicaux ont en effet conditionné leur vote à des baisses massives de dépenses publiques, y compris sociales.

Joe Biden a accusé cette frange du parti républicain de procéder à une forme de chantage et même de vouloir signer l'arrêt de mort des très populaires programmes de santé des seniors (Medicare) et d'assurance-retraite (Social Security). Le président était manifestement prêt à une réaction de l'opposition. Celle-ci ne s'est pas fait attendre. Les plus radicaux des élus républicains n'ont pas hésité à invectiver et à huer le chef de l'État, l'élue extrémiste de Géorgie Marjorie Taylor Greene se signalant particulièrement en criant « Vous mentez, vous êtes un menteur ! ».

Improvisant, le président note alors ironiquement que puisque Greene affirme qu'il ment lorsqu'il dit que les Républicains veulent enterrer les programmes sociaux... c'est donc que ces derniers ne souhaitent pas les remettre en cause ! « On a l'air d'accord, on n'y touche pas ? On a l'unanimité alors ! », dit-il malicieusement, invitant l'assemblée à se lever pour les seniors, forçant ainsi de nombreux élus républicains à se joindre aux applaudissements.

Nationalisme économique et populisme de gauche

Au-delà de cette joute inhabituelle entre un président et le parti adverse, le discours de Joe Biden marque aussi la consécration d'une véritable rupture idéologique avec l'enthousiasme pour le libre-échange et la mondialisation que les deux partis ont eu en commun au cours des quarante dernières années. Prônant un véritable nationalisme économique, le président démocrate reprend le slogan de son administration, « Buy American », qui fait écho au « America First » de Donald Trump en 2016.

Rien de surprenant pour un président qui a maintenu certaines des barrières douanières mises en place par son prédécesseur. Et signé des lois mettant fin à l'externalisation, relancé la fabrication industrielle intérieure et de nouvelles dépenses d'infrastructure et officialisé une concurrence franche avec la Chine, à travers notamment la loi CHIPS sur les semi-conducteurs ou celle sur la réduction de l'inflation, perçues d'ailleurs en Europe comme du protectionnisme.

Autre similitude avec Trump : Biden se veut le défenseur des oubliés qu'il oppose à une élite, non pas culturelle comme le font les Républicains, mais économique.

Il dénonce ainsi les entreprises qui « facturent trop cher » et qui « arnaquent » les petites gens, du « Big Pharma » au « Big Tech » en passant par les sociétés de cartes de crédit et les compagnies aériennes, sans oublier les milliardaires qui ne paient pas leur juste part d'impôts. Il demande alors au Congrès de voter davantage de lois de réglementation (Junk Fee Prevention Act) et de réformer les impôts, autant de mesures que ne votera jamais la majorité républicaine, qui défend la déréglementation et les baisses d'impôts. Comme l'a bien résumé un chroniqueur du New York Times, le message de Biden est finalement de dire : « Ce que Trump a promis, moi, je le fais ».

Un discours de campagne ?

Les dossiers de politique étrangère, comme l'Ukraine ou la Chine, qui occupent pourtant une bonne partie de l'agenda du président, ont été très rapidement survolés, Joe Biden choisissant de se concentrer sur les questions intérieures et économiques du quotidien, qui préoccupent davantage les électeurs. Son objectif semble être la reconquête des classes moyennes populaires blanches et des cols bleus, dont une bonne partie a délaissé les démocrates pour Donald Trump.

Dans un contexte inflationniste peu favorable, le président souligne qu'il est en train de « reconstruire la classe moyenne », qui n'est plus majoritaire dans le pays.

Il met également en avant un taux de chômage au plus bas depuis 50 ans, y compris pour les travailleurs noirs et hispaniques, ainsi que des créations d'emplois dans l'industrie manufacturière « dans tout le pays », « pas seulement sur la côte mais aussi au milieu du pays ». Au-delà des chiffres, il souligne la nécessité de « retrouver la fierté de ce que l'on fait. »

C'est, par exemple, la fierté du travail d'une monteuse de charpentes métalliques, qu'il fait applaudir. Le retour de la fierté résonne comme une réponse au slogan de Trump de redonner sa grandeur à l'Amérique. L'un des leitmotivs du discours est qu'il faut « finir le travail », une expression répétée une douzaine de fois.

Quant aux sujets de société comme l'avortement ou le contrôle des armes, ils sont brièvement mentionnés mais le président ne s'étend pas.

Un avant-goût de 2024 ?

Côté républicain, la réponse officielle a été donnée par l'ancienne porte-parole de Donald Trump à la Maison Blanche, Sarah Sanders. Elle a renchéri sur les thèmes de la guerre culturelle, comme le wokisme ou la trans-identité, que les Démocrates et l'administration Biden voudraient soi-disant imposer. Selon elle, la confrontation n'a plus lieu entre la gauche et la droite, mais entre « la normalité et la folie. »

Cela pourrait faire sourire venant d'un parti dont une majorité d'élus ont fait campagne en relayant la théorie du « Grand Mensonge » et dont le visage le plus médiatisé lors du discours sur l'état de l'Union a été celui de la conspirationniste notoire Marjorie Taylor Greene. C'est un positionnement qui peut plaire à la base la plus radicalisée mais qui aura du mal à convaincre l'ensemble de la population dans une élection générale, car les primaires se jouent aux extrêmes, les élections générales, elles, se décident souvent au centre, comme on l'a vu aux midterms de 2022.

Quant à Joe Biden, qui ne s'est pas encore officiellement déclaré candidat pour 2024, il a l'une des cotes de popularité les plus basses de l'histoire récente (42 %). Même dans son camp, 75 % des électeurs démocrates ne souhaitent pas qu'il se présente à nouveau, notamment en raison de son âge. Sa chance, c'est que Donald Trump - qui, lui, a déjà officialisé sa candidature - est encore plus impopulaire. Sa seule voie vers la réélection est d'apparaître comme une figure rassurante face à une radicalité inquiétante, mais c'est une longue route pleine d'embûches.

_____

Par Jérôme Viala-Gaudefroy, Assistant lecturer, CY Cergy Paris Université

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.