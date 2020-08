L’innovation comme levier de souveraineté

Tout au long de cette crise, nos entreprises et nos chercheurs ont fait preuve d'extraordinaires capacités d'innovation et d'agilité. Les hôpitaux se sont reconfigurés à une vitesse sans précédent pour assurer la continuité des soins et pour gérer l'afflux considérable de patients. Forte de son excellence scientifique, toute la communauté de la recherche s'est mobilisée, en partenariat avec les entreprises, pour développer des solutions rapidement déployables (1). La réactivité a été d'autant plus forte que de nombreux savoir-faire scientifiques, technologiques et industriels compétitifs existaient aux niveaux régional et national.

C'est la plus évidente des démonstrations de notre capacité, par le lien entre recherche et industrie, à rassembler les talents pour créer demain, par l'innovation, une économie plus résiliente et plus responsable.

Nous avons besoin d'une industrie nationale forte alliée à une recherche au meilleur niveau international pour garantir notre indépendance économique dans des secteurs aussi essentiels que le développement et la production de matériel médical et de médicaments, la production agricole et alimentaire, le numérique et plus généralement les technologies nécessaires à l'adaptation des systèmes de production pour assurer la résilience et la souveraineté de notre pays.

Notre souveraineté passe également par la préservation de nos savoir-faire industriels, scientifiques et technologiques qui demeure une préoccupation permanente. Cela implique une stratégie raisonnée sur le long terme de propriété intellectuelle qui préserve en priorité les intérêts de nos entreprises et de notre économie. Par ailleurs, une importante partie des nouvelles technologies propres à faire face à « l'après-crise » et donner un avantage compétitif, sont issues des travaux de nos chercheurs. Nos entreprises et nos laboratoires doivent être attractifs pour que nos chercheurs continuent à trouver en France matière à exprimer leur talent, afin d'éviter la fuite de nos cerveaux et de nos technologies.

Les 39 Instituts Carnot, représentant 55% de la recherche partenariale française, croient au besoin d'une science qui soit à la fois ouverte et responsable en termes de développement et de protection de notre économie dans le respect des valeurs éthiques fondamentales de notre pays et de la science. Nous suivons à ce sujet avec intérêt les initiatives parlementaires sur la responsabilité et l'éthique dans les partenariats internationaux et ne manquerons pas de mettre en oeuvre et de réaffirmer ces principes.

Les 39 Carnot sont mobilisés pour accompagner la relance de notre économie, permettre à nos entreprises de pouvoir surmonter cette crise et répondre aux enjeux actuels de Compétitivité, de Transition environnementale, énergétique et numérique, de Santé, de Résilience et d'Agilité. Pour cela, nous nous attachons à déployer une recherche d'excellence au service de l'innovation et de la compétitivité industrielle, en réponse aux grands défis que la crise actuelle a exacerbés et qu'il nous faut relever :

Pour la relance et la croissance durable de nos entreprises

Viviers de talents et premiers relais de l'emploi sur les territoires, nos industries, et particulièrement les PME et ETI, ont besoin d'être accompagnées plus fortement encore dans leurs projets de R&D pour assurer par l'innovation leur croissance et leur résilience future, avec notamment des actions de dérisquage et un accès décloisonné aux plateformes technologiques de nos instituts. Grâce à notre structuration en filières, nous déployons actions et outils pour leur permettre de bénéficier des dernières inventions et savoir-faire de nos chercheurs, pour renforcer leur compétitivité et les aider également à former leurs employés actuels et futurs.

Pour la résilience et l'agilité des systèmes de production

Les solutions techniques existent et se développent pour permettre des reconfigurations rapides des lignes de production, anticiper, analyser et réagir plus rapidement aux situations de crise. La science des données peut notamment permettre d'améliorer les chaînes logistiques, favoriser les circuits courts à faible émission de carbone. Un terreau d'exception existe également pour développer les techniques de bio production de médicaments sur le sol français ou assurer le développement d'une agriculture responsable et durable, de la production à la consommation. Par notre lien avec les territoires et grâce aux savoirs de nos instituts, nous soutenons les entreprises dans leurs transformations, pour les rendre plus résilientes et plus agiles.

Pour une médecine de premier rang mondial

L'urgence de la gestion du Covid-19 a montré qu'une recherche fondamentale d'excellence permet de comprendre plus rapidement les raisons des crises sanitaires et de tester de façon accélérée des options thérapeutiques. Nous travaillons à renforcer la structuration et l'efficacité de la recherche clinique en France, à dynamiser les approches de repositionnement de médicaments et des technologies médicales, pour pouvoir plus rapidement encore proposer des options innovantes aux patients et aux soignants.

Pour une économie responsable dans son utilisation des ressources naturelles

La mise sous tension de nos systèmes de production a été, en quelque sorte, une préfiguration de ce que pourrait être le monde de demain avec l'épuisement des matières premières et le changement climatique. Optimiser et diversifier la production d'énergie, en la rendant de plus en plus décarbonée, sure et compétitive, rationnaliser sa consommation, permettre de renforcer la durabilité de notre agriculture et sa capacité à produire une alimentation saine, diversifiée et de proximité, sont des actions de fond pour les Carnot, acteurs-clés de ces filières. Nous continuerons à renforcer ces actions et leur transfert pour que les découvertes de la recherche se retrouvent au plus vite dans nos filières industrielles.

Hier et face à l'urgence, il y a eu en première ligne les acteurs de la santé. Le combat s'élargit. Pour une relance économique ambitieuse et durable, la France doit pouvoir compter sur toutes ses forces de recherche et d'innovation. Le plan d'investissement de l'Etat dans sa recherche dans le cadre de la LPPR va dans ce sens. Les compétences sont nombreuses et capables de se mobiliser dès aujourd'hui sur tous les fronts de l'économie. Nos équipes sont prêtes à relever le défi.

--

(1) https://www.instituts-carnot.eu/fr/actualite/les-carnot-se-mobilisent-face-a-lepidemie-illustrations-1https://www.instituts-carnot.eu/fr/actualite/covid-19-le-reseau-carnot-pleinement-mobilise-illustrations-2

__

(*) Les "39 Carnot"