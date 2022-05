L'UE met les compétences professionnelles au service de la transition écologique

Pas de temps à perdre. L'UE et ses États membres sont à leurs côtés pour les aider à faire le bilan de leurs qualifications, à bénéficier d'enseignement et d'une formation professionnelle et à décrocher un contrat d'apprentissage ou un emploi.

Nous sommes également tous convaincus de la nécessité de mettre en place une économie neutre pour le climat, en Europe et dans le reste du monde. Ceci exige des efforts colossaux de la part des citoyens, des entreprises et, dans certains cas, de secteurs tout entiers. Cela signifie aussi que de nombreux travailleurs devront abandonner leur emploi dans les secteurs traditionnels reposant sur les énergies fossiles pour se tourner vers de nouveaux secteurs respectueux de l'environnement et vers des « emplois verts », dans tous les secteurs confrontés à une pénurie de main d'œuvre.

À titre d'exemple, dans le secteur du bâtiment, le Pacte vert pour l'Europe devrait créer 487 000 nouveaux postes en EU d'ici à 2030. Près de 70 % de ces emplois s'adresseront à des travailleurs manuels et intellectuels qualifiés généralement issus de l'enseignement et de la formation professionnels (EFP).

Grâce à ses liens étroits avec le marché du travail et la formation par le travail, l'EFP peut aider les travailleurs à se reconvertir dans ces nouvelles technologies vertes et passer d'un emploi à un autre sans connaître de chômage.

La Commission aide les États membres à transformer leurs systèmes d'EFP afin de les adapter à la transition écologique. À titre d'exemple, un financement Erasmus+ aide à créer des Centres d'excellence professionnelle. Ces centres réunissent des partenaires locaux aux profils très variés afin de mettre en place des « écosystèmes de compétences » et de contribuer au développement régional. D'autres projets sont en cours, comme GREENOVET, la plateforme européenne d'enseignement et de formation professionnels d'excellence au service de l'innovation verte, EPLUG, la plateforme de l'Union pour l'écologisation urbaine, et 3LOE, l'excellence professionnelle dans l'économie verte.

Le Pacte sur les compétences est une autre stratégie mise en place par la Commission pour aider les entreprises et les travailleurs à se préparer aux transitions écologique et numérique. Le Pacte offre à tous les partenaires un forum grâce auquel ils peuvent discuter des besoins actuels et futurs en termes de compétences et de mettre en place des collaborations. Ceci permet de mettre en correspondance l'offre et la demande de talents en Europe. Jusqu'à présent, plus de 600 organisations se sont engagées à transmettre les compétences nécessaires à 6 millions de personnes, et ce n'est que le début.

Notre objectif est de faire en sorte que d'ici à 2030, 60 % de tous les adultes de l'UE puissent suivre une formation chaque année. Les États membres peuvent utiliser les subventions de l'UE pour investir dans la reconversion et le renforcement des compétences des employés, afin de compléter l'éducation et la formation qu'ils ont reçues initialement. En France, le Fonds social européen a cofinancé des initiatives telles que « Se former aux métiers de bouche », qui donne la possibilité à des jeunes ne travaillant pas et ne suivant pas d'études ou de formation, de se former aux métiers de la restauration et de décrocher un stage et une formation en entreprise pour, à terme, obtenir un diplôme.

Il n'y a pas de temps à perdre : du 16 au 20 mai 2022, se tiendra dans toute l'Europe la sixième Semaine européenne des compétences professionnelles.