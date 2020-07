La crise sanitaire impose une transformation profonde des pratiques au sein du secteur financier

(Crédits : Getty Images)

OPINION. Sous la contrainte de la crise sanitaire, les acteurs bancaires et gestionnaires d'actifs ont dû montrer une réactivité sans précédent. Ils doivent repenser leurs modèles et leur évaluation des risques dans un monde où données historiques et structures classiques d'évaluation ne peuvent plus servir de fondements uniques. Un défi que seul l'intégration efficace de modèles de machine learning et de nouvelles techniques de traitement des données, notamment alternatives, permettra d'appréhender. Par Sophie Dionnet, Vice-Présidente Stratégie chez Dataiku