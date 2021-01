« La Familia grande », une bombe à fragmentation au sein du pouvoir

(Crédits : Reuters)

CHRONIQUE LITTÉRAIRE. Au coeur de ce triste hiver, le récit glaçant de Camille Kouchner (La Familia grande, Le Seuil), paru le 7 janvier 2021, raconte l'inceste subi par son frère par un beau-père sûr de son emprise et de son impunité. Véritable bombe à fragmentation, le livre ne touche pas qu'Olivier Duhamel et son réseau de pouvoir. Il libère la parole et suscite un mouvement comparable à la déflagration #meetoo. Face à la prescription des faits, « il remplace l'action lente et aseptisée de la justice », écrit notre chroniqueuse littéraire Tamara Magaram.