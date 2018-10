La justice est-elle indépendante du pouvoir politique ?

Entre politique et justice, il y a de l'eau dans le gaz. Des perquisitions ont eu lieu au siège de la France insoumise et au domicile de son leader Jean-Luc Mélenchon, dans le cadre des enquêtes préliminaires ouvertes par le parquet sur les comptes de campagne. Mais cette procédure « légale et impartiale » fait écho à la perquisition ubuesque du domicile d'Alexandre Benalla à la suite de l'affaire éponyme. Nombreux sont les hommes politiques poursuivis à avoir dénoncé « l'instrumentalisation politique de la justice ». Parallèlement, la nomination du nouveau procureur de Paris semble intéresser au plus haut point Emmanuel Macron. Le président avait d'ailleurs annoncé en janvier dernier que « le Parquet doit garder un lien hiérarchique avec l'autorité politique ». Notre justice se mêle-t-elle trop de politique ?

Nous en débattons avec Katia Dubreuil, présidente du syndicat de la magistrature, Mathieu Delahousse, grand reporter à L'Obs et spécialiste de la justice, ainsi que Me Patrick Maisonneuve, avocat pénaliste.