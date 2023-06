La nouvelle vague d'innovations digitales va réinventer les aéroports

Rappelons qu'un aéroport est une infrastructure spécialisée conçue pour permettre le décollage, l'atterrissage et le stationnement des avions. Il s'agit d'un lieu où les avions peuvent décoller et atterrir en toute sécurité, ainsi que d'un centre de services pour les passagers, les compagnies aériennes et les opérations aéroportuaires.

Les aéroports sont équipés de pistes d'atterrissage et de décollage, de voies de circulation pour les avions au sol, de terminaux passagers, de tours de contrôle, de hangars d'entretien, de stations de ravitaillement en carburant et d'autres installations connexes. Ils peuvent également offrir des installations telles que des boutiques, des restaurants, des hôtels, des bureaux de change, des loueurs de voitures et des services de transport terrestre pour faciliter les voyages des passagers.

Les aéroports sont des nœuds importants du transport aérien, permettant la connectivité entre différentes régions, pays et continents. Ils jouent un rôle essentiel dans l'industrie du tourisme, du commerce international et des déplacements de personnes à travers le monde.

Les aéroports constituent un des meilleurs exemples de la façon dont les innovations digitales seront au cœur de la réinvention des lieux qui accueillent du public. Cette liste d'innovations est très grande : Blockchain, jumeaux numériques, WEB 3, commerce augmenté, connectivité augmentée, drones et robots augmentés, énergie augmentée, impression 3D augmentée, intelligence augmentée, gestion des identifications, IoT augmentée, logistique augmentée, bâtiments augmentés, résilience augmentée, santé augmentée, tourisme augmenté, transport augmenté, wearable augmenté, etc.

Ces innovations vont notamment à transformer les aéroports en des environnements plus modernes, efficaces et agréables pour les voyageurs, tout en veillant à la sécurité et à la durabilité.

Exemples

Voici quelques exemples qui sont au cœur de la réinvention des aéroports :

Répondre à une demande accrue

Comprendre et analyser le fonctionnement global de leurs aéroports et apporter les améliorations nécessaires, telles que que la réduction de la congestion des aérodromes.

Cette contrainte de flux de données entre les compagnies aériennes et les propriétaires d'aéroports est également un enjeu majeur pour améliorer l'expérience client.

Transport terrestre et mobilité

Le deuxième défi pour les aéroports sera de savoir comment amener le nombre accru de passagers, d'employés et d'invités vers et depuis l'aéroport.

Les aéroports devront développer des stratégies de mobilité pour trouver les solutions de transport les plus efficaces pour les employés et les passagers.

Des solutions devront être développées pour offrir un meilleur accès aux aéroports en utilisant les transports en commun et les véhicules à taux d'occupation élevé.

Durabilité

Le troisième défi pour les aéroports est la demande croissante des gouvernements fédéral et locaux, ainsi que du public, de rendre leurs installations et leur exploitation plus durables et plus vertes.

Les aéroports devront également élaborer des stratégies et trouver des solutions pour rendre leurs installations et leurs opérations plus durables.

De nouvelles solutions énergétiques devront être développées qui reposent davantage sur l'électricité, l'éolien et le solaire que sur le gaz.

Véhicules devront tous devenir tout électrique.

Numérisation des aéroports

Le quatrième défi auquel seront confrontés les aéroports sera de trouver des moyens de numériser l'aéroport.

Les informations et services clés comprendront une orientation personnalisée, un stationnement intelligent, des services de gants blancs, de la nourriture et pré-commande et livraison de boissons, et lien avec tous les tiers concernés services tels que le transport terrestre et les attractions locales.

Les aéroports devront établir des communications proactives avec les passagers et les invités afin de fournir des informations personnalisées et des choix de services pour les aider à rendre leur voyage plus facile, plus rapide et plus agréable.

La biométrie peut et sera utilisée pour automatiser l'enregistrement, le dépôt des bagages à distance, le contrôle de sécurité, embarquement, immigration, accès aux salons, orientation, stationnement et bien d'autres les fonctions.

Trouver des moyens d'utiliser des technologies telles que la modélisation des informations du bâtiment (BIM) et les jumeaux numériques permettra aux aéroports d'avoir des rendus cohérents et virtuels des installations depuis le concept, la conception et la construction, jusqu'à la maintenance et la maintenance.

Efficacité, sécurité et expérience des passagers

Plusieurs innovations ont déjà été mises en œuvre pour améliorer l'efficacité, la sécurité et l'expérience des passagers.

Capteurs et IoT (Internet des objets) :

Les capteurs et les dispositifs connectés sont déployés dans les villes pour collecter des données en temps réel sur divers aspects de l'environnement urbain tels que la circulation, la qualité de l'air, les niveaux de bruit, la consommation d'énergie, etc. Ces données permettent une meilleure gestion des ressources, une prise de décision éclairée et l'optimisation des services urbains.

Réseaux de communication avancés

Les aéroports nécessitent des infrastructures de communication robustes et rapides pour connecter les dispositifs et les systèmes entre eux. Les réseaux de communication avancés tels que la 5G (et potentiellement la 6G à l'avenir) permettent des connexions haut débit, une faible latence et une capacité élevée, favorisant ainsi la connectivité et l'échange de données à grande échelle.

Gestion intelligente de l'énergie

Les aéroports intègrent des systèmes de gestion de l'énergie pour optimiser la consommation, la production et la distribution de l'électricité. Cela inclut l'utilisation de réseaux électriques intelligents (smart grids), la production d'énergie renouvelable, le stockage d'énergie, ainsi que la gestion de la demande et des pics de consommation.

Mobilité intelligente

Les systèmes de transport intelligents vont avoir un impact important sur les aéroports. Cela comprend des solutions telles que les véhicules électriques, les transports en commun intelligents avec des horaires en temps réel, la gestion du trafic basée sur les données, les systèmes de vélos et de trottinettes partagés, ainsi que les applications mobiles pour faciliter la planification des déplacements vers et à partir des aéroports.

Utilisation des données et analyse prédictive

Les données collectées par les capteurs et les systèmes connectés sont analysées pour générer des informations exploitables. L'analyse prédictive et l'intelligence artificielle sont utilisées pour anticiper les besoins futurs, optimiser les opérations urbaines, prévoir les tendances de demande, améliorer la planification urbaine et renforcer la prise de décision fondée sur les données.



Les avions sont désormais des centres de données productifs et, à ce titre, leurs opérations dans les airs et au sol pourraient devenir beaucoup plus efficaces, économisant coûts (d'exploitation et d'investissement) tout en améliorant le service et l'expérience client. Les données peuvent être transmises à des vitesses énormes grâce à la technologie 5G (service Internet sans fil de dernière génération) et aux satellites.



Les aéroports sont également des sources de données qui peuvent être partagées avec les autres membres de la chaîne de valeur du voyage, en particulier les compagnies aériennes, ainsi que les agences gouvernementales, les locataires et les vendeurs.

Technologies de pointe pour la sécurité

Les aéroports utilisent de plus en plus des technologies avancées telles que la reconnaissance faciale, les scanners corporels et les systèmes de détection d'explosifs pour renforcer la sécurité des passagers et du personnel. Ces technologies permettent des contrôles plus rapides et plus précis.

Automatisation des processus

Les aéroports adoptent des systèmes automatisés pour rendre les processus plus efficaces. Par exemple, l'utilisation de bornes en libre-service pour l'enregistrement des bagages et l'embarquement permet aux passagers de gagner du temps. Les robots et les drones sont également utilisés pour des tâches telles que le nettoyage, la livraison de colis et l'assistance aux passagers.

Amélioration de l'expérience des passagers

Les aéroports cherchent à offrir une expérience plus agréable aux passagers en mettant en place des espaces de détente, des salles de jeux, des installations de spa, des boutiques hors taxes, des restaurants de qualité, des services de conciergerie, etc. Certains aéroports intègrent même des œuvres d'art et des installations culturelles pour créer une atmosphère plus plaisante.

Durabilité et efficacité énergétique

Les aéroports sont de plus en plus soucieux de leur empreinte écologique. Ils mettent en œuvre des initiatives pour réduire leur consommation d'énergie, utiliser des sources d'énergie renouvelables, recycler les déchets, réduire les émissions de carbone, etc. Certains aéroports sont également équipés de systèmes de récupération d'eau de pluie et d'éclairage LED.

Technologies de communication avancées

Les aéroports intègrent des technologies de communication pour améliorer la connectivité et l'expérience numérique des passagers. Cela inclut le Wi-Fi gratuit, les bornes de recharge pour appareils électroniques, les applications mobiles pour la gestion des vols et des bagages, ainsi que des écrans d'information en temps réel.