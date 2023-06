Les innovations digitales seront au cœur de la réinvention de la santé

Nous n'avons encore rien vu! Au cours de la prochaine décennie, les soins de santé vont subir des changements technologiques majeurs. L'objectif est de fournir aux patients des services de santé personnalisés et surtout d'améliorer l'efficacité et l'efficience de l'industrie de la santé en automatisant et en numérisant tous les processus du système de santé.

Ce changement radical implique la transformation numérique du système de santé avec l'intégration de nouvelles technologies de rupture : impression 3D, IoT, systèmes cyber-physiques (CPS), cybersécurité, cloud computing, blockchain, intelligence artificielle, machine learning, deep learning et big data.

Améliorer la prestation des soins de santé individuels

Ces outils de santé numériques promettent notamment d'accroître la capacité de détecter et de traiter efficacement les maladies et d'améliorer la prestation des soins de santé individuels. Les patients seront de plus en plus impliqués dans leurs soins de santé et au fur et à mesure qu'ils en apprendront davantage sur leur santé, ils voudront décider comment ils seront traités.

La principale caractéristique de la nouvelle vague d'innovations digitales est de permettre qu'un nombre d'appareils communiqueront entre eux. Ce qui va permettre dans le domaine de la santé :

De surveiller la santé d'un patient

De piloter le système de santé

D'accélérer les opérations pour fournir de meilleurs soins aux patients.

D'améliorer l'expérience du patient et de personnaliser les soins médicaux

De simplifier les rendez-vous et les dossiers médicaux grâce à une unification et à une interopérabilité des plates-formes impliquées dans les systèmes de gestion de la santé.

Les patients auront les soins de santé là où ils se trouvent. Lorsqu'ils visiteront un établissement de santé, ils auront un guichet unique. Ils pourront, en même temps, voir un médecin, obtenir des tests effectués et recevoir des ordonnances. Les médecins, le personnel et les soignants s'attendent aussi à ce genre de service. Le temps de chacun est précieux et coûteux. L'élimination des tâches manuelles chronophages va leur permettre de se concentrer davantage sur les soins aux patients.

Réinvention de la santé

Voici quelques exemples qui sont au cœur de la réinvention de la santé :

La télémédecine

La technologie mobile permettra aux médecins et aux spécialistes de communiquer à distance et de rester en contact où qu'ils se trouvent.

L'intégration de solutions de santé entièrement virtuelles va augmenter la commodité pour les patients. Ils pourront accéder aux soins lorsqu'ils en ont besoin.

Avec la 5G, les prestataires de soins de santé pourront surveiller les patients à distance et recueillir des données en temps réel.

La surveillance à distance des patients peut aussi être exploitée pour des soins préventifs.

Par exemple, la brosse à dent connectée montre non seulement quelle dent on se brosse, mais aussi exactement comment on brosse l'avant, le dessus et l'arrière de cette dent. On peut également voir la pression de brossage, le mouvement de brossage, la durée de brossage et l'endroit où on se brosse les dents. Un rapport peut être envoyé à son dentiste.

Les capteurs et technologies portables

L'objectif des capteurs et des technologies portables est d'améliorer les soins de santé, d'alléger la charge du personnel médical et de permettre aux patients d'être traités à domicile ou en dehors des hôpitaux.

Ils permettront notamment de surveiller divers domaines de la santé, du poids et des habitudes de sommeil à l'exercice et à la nourriture

Ils permettent aussi à l'utilisateur de prendre de meilleures décisions de santé basées sur des faits plutôt que de simplement compter les calories et les pas.

Plus généralement, les téléphones portables, les réseaux sociaux et les applications Internet offrent de nouvelles méthodes permettant aux patients de surveiller leur santé et d'accéder à des informations

L'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle permet d'analyser les énormes quantités de données qui proviennent du système de santé pour créer des bases de données de connaissances améliorant ainsi l'aide à la décision clinique

Grâce aux algorithmes ML/AI, le développement de médicaments peut être amélioré en faisant progresser la recherche chimique et biologique.

Le service de chatbots médicaux alimenté par l'IA peut fournir aux patients des réponses instantanées à bon nombre de leurs questions liées à la santé et guider les patients en cas de problème potentiel, leur évitant ainsi des déplacements inutiles chez le médecin et le centre de santé.

La combinaison de la robotique avec la vision artificielle est un domaine de la robotique au potentiel énorme dans le domaine de la santé.

Indicateurs vitaux de toute maladie

L'Internet des objets

Les dispositifs IoT médicaux collectent des indicateurs vitaux de toute maladie et transmettent ces données aux cliniciens pour une surveillance en temps réel, tandis que les applications mobiles et les capteurs intelligents informent les individus des parties clés.

Les appareils IoT peuvent collecter, rapporter et analyser des données en temps réel, éliminant ainsi le besoin de conserver les données brutes.

L'Internet des objets (IoT) dans les soins de santé va surtout permettre l'interopérabilité, la connexion de machine à machine, le partage d'informations et la migration de données, qui contribuent à l'efficacité de la prestation des services de santé.

La réalité virtuelle (RV)

Les modèles virtuels donneront des informations détaillées sur les modèles d'utilisation, les points de dégradation, la capacité de charge de travail, les défauts, etc.

La RV va aussi permettre aux étudiants en médecine et aux professionnels d'effectuer des opérations complexes dans des environnements virtuels sans risque, rentables et plus réalistes.

Santé mobile (mHealth)

Les applications mobiles de santé permettront aux utilisateurs de surveiller leur condition physique, de suivre leurs données de santé, de recevoir des rappels pour prendre des médicaments et d'accéder à des conseils de santé personnalisés.

Ces applications pourront également être utilisées pour la gestion des maladies chroniques, telles que le diabète, en permettant aux patients de surveiller et de gérer leurs symptômes de manière plus efficace.

Dossiers médicaux électroniques (DME)

Les DME permettront le stockage électronique des dossiers médicaux des patients, facilitant ainsi l'accès et le partage des informations médicales entre les professionnels de santé.

Les DME contribueront à réduire les erreurs médicales, à améliorer la coordination des soins et à faciliter la recherche médicale.

Un marché de 9,5 milliards de dollars

Selon Grand View Research, le marché de la réalité et de la réalité virtuelle dans le domaine de la santé devrait atteindre 9,5 milliards de dollars d' ici 2028.

Le edge computing

Le edge computing fait référence à un ensemble de technologies qui rapprochent le stockage, le calcul et la mise en réseau de la source de production et de consommation de données, ce qui est utile dans les situations nécessitant des résultats rapides, telles que les soins intensifs.

La fabrication additive

Les imprimantes 3D peuvent produire des modèles anatomiques très précis et détaillés, aidant les chirurgiens à se préparer à des procédures complexes, à améliorer les résultats et à réduire les coûts.

Les implants dentaires ont été l'une des premières utilisations médicalement approuvées de la technologie 3D.

La fabrication de dispositifs médicaux personnalisés - notamment des pinces, des pinces hémostatiques et des écarteurs - fait partie des utilisations médicales les plus courantes de l'impression 3D. Un avantage clé est que des modifications de conception précises peuvent être apportées rapidement en fonction des commentaires du chirurgien.

La bioimpression de tissus va permettre la production à la demande de tissus corporels vivants, de vaisseaux sanguins, d'os et d'organes.

La numérisation 3D et les jumeaux numériques

La numérisation 3D fournit aux médecins une image précise de leurs patients. Ils peuvent voir le corps du patient avec cette technologie.

Les scanners 3D peuvent être portables et très rapides, ce qui signifie parfois la différence entre la vie et la mort pour les blessés.

La technologie du jumeau numérique fournira un aperçu inégalé des actifs et des soins de santé, permettant l'identification des goulots d'étranglement, la rationalisation des processus et le développement de produits médicaux innovants.

Profiler les patients

Le Big Data

La quantité considérable de données recueillies par les gadgets médicaux permet de profiler les patients et de mieux comprendre leur anatomie.

Le Big Data peut être utilisée pour évaluer les besoins en médicaments, équipements et autres besoins en soins de santé.

Le Big Data aide les secteurs de la santé dans de multiples aspects tels que la réduction des erreurs de médication, la réduction du temps d'attente, la réduction des coûts hospitaliers, l'amélioration de la qualité des services, une plus grande sécurité, un traitement personnalisé plus complet, etc.

Les drones

La livraison rapide de vaccins, de traitements et de fournitures au point d'infection pourrait mettre fin à des épidémies de maladies infectieuses potentiellement mortelles.

Les drones pourront transporter des médicaments et des fournitures aux patients recevant des soins à domicile plutôt qu'en milieu hospitalier.

La nanomédecine

Grâce aux nanotechnologies, les médicaments à haut potentiel de dangerosité, tels que les traitements chimiothérapeutiques anticancéreux, peuvent être administrés avec un niveau de sécurité plus élevé.

La nanotechnologie sera utilisée pour diagnostiquer et traiter les maladies, ou offrir un traitement plus rapide et abordable qui ne nécessiterait pas d'hospitalisation.

La cyber-sécurité

Les cybercriminels utilisent des logiciels malveillants et des rançongiciels pour détruire des appareils individuels, des serveurs ou des réseaux entiers.

La Blockchain