La résistance des juges prud'homaux face au "barème Macron" est-elle justifiée ?

Les « ordonnances Macron » du 22 septembre 2017 prévoyaient de modifier en profondeur le droit du travail français. D'une part, au niveau des relations collectives de travail avec, entre autres, la suppression du Comité d'entreprise et du CHSCT au profit du Comité social et économique (CSE). Et d'autre part, à celui des relations individuelles de travail avec une mesure phare : l'instauration de barèmes d'indemnités applicables en cas de contentieux devant le juge prud'homal. L'idée était d'encadrer les indemnités accordées par les juges en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Un barème est ainsi fixé en fonction de l'ancienneté et de la taille de l'entreprise avec une grille indiquant les montants minimum et maximum que les conseillers prud'homaux peuvent accorder aux salariés.

L'idée de départ: sécuriser la rupture des relations contractuelles

Ce « barème Macron » avait pour but de sécuriser la rupture des relations contractuelles aussi bien pour l'employeur que pour le salarié. En effet, le dirigeant d'une entreprise était sensé pouvoir anticiper les conséquences financières d'un licenciement requalifié par les juges comme étant sans cause réelle et sérieuse....