La stratégie antinucléaire allemande est un billard à trois bandes

Une dénucléarisation française sous pression allemande...

L'Allemagne a réussi à obtenir, de haute lutte et avec la collaboration active des gouvernements français depuis deux quinquennats, la fermeture des deux réacteurs de Fessenheim dans l'Hexagone. Moins connu en France, un schéma similaire a conduit à l'arrêt des réacteurs belges Doel 3 et Tihange 2. En témoigne, dans le cas français, la lettre adressée par l'ancienne ministre de l'Environnement allemande Barbara Hendricks à son homologue Ségolène Royal, exigeant la fermeture de la centrale dans les délais les plus brefs. Pour les pays concernés, une telle stratégie équivaut à une privation volontaire de production sûre, pilotable, économiquement rentable et amortie, bas-carbone et non conditionnée aux humeurs météorologiques. En bref, une balle dans le pied. C'est la première bande du billard. L'Allemagne a, quant à elle, « montré l'exemple » en arrêtant définitivement son parc nucléaire au début de l'année 2023, se privant ainsi de 30TWh par an d'électricité à faible impact carbone.

La littérature scientifique a désormais admis que la lutte contre le réchauffement climatique repose largement sur la sortie des énergies fossiles ou, du moins, leur maintien a minima pour répondre à d'éventuels besoins ponctuels. Une évidence que l'Allemagne, contrainte par la sortie accélérée du nucléaire, ignore globalement. Berlin a construit et démarré à Datteln, en juin 2020, une centrale à charbon flambant neuve de 1.100MW, équivalent à 60% des capacités de Fessenheim. Ironie de l'histoire, Élisabeth Borne se réjouissait publiquement à quelques jours près, le 30 juin 2020, de l'arrêt définitif de Fessenheim. « Il y a ceux qui en parlent. Nous, on le fait », affirmait alors l'actuelle Première ministre, répondant à la promesse de campagne de l'ancien Président François Hollande.

Et le maintien d'un puissant parc fossile outre-Rhin

Dans le même temps, Berlin conserve un parc fossile hors norme, comprenant une puissance installée en gaz de 34,8GW ; en lignite et en charbon, de respectivement 18,6GW et 19GW et, en fuel, de 4,7GW, selon les données du portail Energy Charts. Soit, au total, une puissance installée pilotable fossile de 77,1GW pour l'Allemagne, là où la France ne conserve qu'une puissance installée pilotable très largement nourrie par le nucléaire de 61,4GW, auxquels doivent s'ajouter l'hydraulique et notre reliquat de centrales fossiles. C'est la seconde bande du billard. La montée en puissance du parc renouvelable allemand ne peut, à ce jour, pas répondre aux besoins domestiques. Depuis début août, l'Europe de l'Ouest est confrontée à une canicule qui dure et un anticyclone qui force l'ensemble du parc éolien européen à l'arrêt. Pour l'illustrer, le 10 septembre à 10h du matin, le parc éolien allemand, subventionné à hauteur de 500 milliards d'euros d'argent public, ne produisait que 0,18% de la puissance installée. Même la très bonne production solaire ne permet pas à l'Allemagne d'assurer une production d'énergie domestique suffisante pour répondre à sa propre demande.



Dans l'Hexagone, tous les signaux semblent en revanche au vert. En juillet, selon les données du think tank Agora Energiewende, environ un tiers de l'électricité allemande provenait du nucléaire français. Dans le même temps, la France s'est durablement installée sur le podium des pays les moins émetteurs de gaz à effet de serre sur le segment de la production d'électricité, là où l'Allemagne occupe de longue date la queue du classement du fait d'un recours au charbon à des niveaux encore très importants. La faible disponibilité du parc nucléaire l'année passée a certes placé la France en situation d'importatrice nette d'électricité, surtout entre juillet et septembre. Mais le parc nucléaire, qui n'a produit que 2.479TWh en 2022, son niveau de production le plus faible depuis 1988 et en baisse de 30% par rapport aux moyennes de ces 20 dernières années, retrouve aujourd'hui des niveaux de production normaux.

Y a-t-il des arrière-pensées à la stratégie antinucléaire allemande ?

De prime abord, il serait aisé de penser que l'Allemagne se pénalise financièrement en étant entièrement dépendante des importations. En y regardant de plus près, la situation apparaît plus complexe. La stratégie de Berlin-Est en effet d'éviter de solliciter ses centrales à gaz et de stocker massivement son gaz cet été pour préparer au mieux ses journées sans soleil et, en cas d'anticyclone d'hiver, sans vent. Depuis début janvier, le facteur de charge des centrales au gaz est de 17%, un taux très faible eu égard des capacités de production allemandes, qui se gardent de la marge.



De longues dates, l'Allemagne a donc préparé le terrain chez ses voisins européens, dont certains devraient manquer de production pilotable. Une stratégie qui s'est aussi dessinée au plus haut niveau réglementaire, en témoigne la bataille à la Commission européenne sur l'intégration de l'atome dans la taxonomie verte, obtenue de très haute lutte par la France, en échange de l'inclusion — scandaleuse — du très polluant gaz «naturel ». L'Allemagne pourrait ainsi se positionner comme un fournisseur européen de gaz naturel, dont les besoins devraient être notables cet hiver.



Compte tenu du mécanisme de fixation du prix de l'électricité, l'Allemagne va facturer ses exportations d'hiver au prix fort du gaz devenu rare, évidemment plus fort que ce qu'elle a payé l'électricité en été, 2, 3 voire 10 fois plus cher si une vague de froid intense sévit. L'Allemagne va rafler la mise cet hiver. Une approche qu'il est possible de percevoir comme la troisième bande du billard. Peut-être même que ses pertes estivales sont considérées par Berlin comme un investissement pour l'hiver ? Dans ce contexte, la France doit fermement poursuivre sa stratégie de maintien d'un puissant parc nucléaire, malgré la pression allemande.

(*) Christian Semperes a participé au démarrage des 58 réacteurs REP des années 1980-1990, à la conduite des installations, et à la formation sur simulateur des exploitants nucléaires.