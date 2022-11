La tokenisation des actifs matériels va permettre l'émergence d'un nouveau système financier

La technologie est très simple. La Blockchain introduit la confiance, l'automatisation et la responsabilité dans ce système et un algorithme définit toutes les caractéristiques du jeton comme sa valeur, comment et combien de jetons sont créés, quelles dénominations ils autorisent, comment les jetons sont dépensés et sous quel nom et adresse ils peuvent être utilisés.

Pour comprendre l'apport de la tokenisation, il faut avoir une vision globale associant le monde physique et le monde numérique dans lequel les objets peuvent être copiés et dupliqués sans effort supplémentaire. Les frontières entre images réelles et images fictives s'estompent.

L'infographie ci-dessus proposée par le Prof. Dr. Tim Weingärtner met en perspective les avantages de cette vision globale associant le monde physique et le monde numérique :

L'« Internet des objets » (IoT) offre la possibilité de reconnaître et de suivre des objets physiques. L'IoT représente les sens du monde numérique.

Les robots, drones et autres manipulateurs permettent l'intervention dans le monde physique. Ils représentent les actionneurs du monde numérique.

L'« intelligence artificielle » (IA) sous forme d'apprentissage automatique, de vision par ordinateur, de reconnaissance vocale, de traitement ou d'optimisation de la parole permet de comprendre des objets et des processus dans le monde physique. Des décisions autonomes peuvent être prises. L'IA représente ainsi le cerveau du monde numérique.

Le stockage de grandes quantités de données grâce au « Big Data » et donc la possibilité de stocker toutes les informations sur le long terme est finalement la mémoire du monde numérique.

La tokenisation permet de faciliter les échanger en lui fluidifiant.

Les avantages de la tokenisation

Les tokens vont jouer un rôle fondamental pour tout ce qui concerne l'échange de valeur et la représentation des droits dans le monde physique. Par exemple, les actes, titres et certificats sont tous des versions traditionnelles d'un token. Un acte à une maison représente la propriété de cette maison. Le token fait référence à l'actif natif numérique qui représente l'actif réel lui-même.

Les avantages de la tokenisation sont les suivants :

Fractionnement

Les actifs tels que les biens immobiliers ont un obstacle élevé à l'entrée en raison de l'important capital initial requis. Le fractionnement de ces actifs démocratise l'accès des investisseurs de détail et des petits investisseurs.



La tokenisation d'actifs rend la vente d'un actif en raison de la capacité d'acheter

Automatisation via des contrats intelligents

Les contrats intelligents peuvent automatiser des étapes telles que la conformité, la vérification des documents, le trading et l'entiercement.



L'utilisation de contrats intelligents, de dividendes et d'autres flux de trésorerie peut être payée par programme lorsque cela est dû.

Rentabilité

Les coûts peuvent être considérablement réduits en éliminant certains intermédiaires et en augmentant l'efficacité des processus.

Des délais de règlement plus rapides

Les contrats intelligents déclenchés par des paramètres prédéfinis peuvent effectuer instantanément des transactions.



La tokenisation élargit la gamme des garanties au-delà des actifs traditionnels par le fractionnement de nouvelles classes d'actifs, ce qui augmentera sensiblement les options offertes aux participants au marché.

Atténuation de la fraude

En utilisant des bases de données de blockchain immuables, le risque est atténué.

La tokenisation concerne d'abord les actifs qui ne sont pas encore négociés électroniquement, par exemple les œuvres d'art, les produits de collection exotiques et les actifs qui nécessitent une transparence accrue dans les flux de paiement et de données afin d'améliorer leur liquidité et leur « tradabilité ».

Exemple des NFT

Les NFT sont différents de la crypto-monnaie car ils représentent un actif unique, ou non fongible. Par exemple, la propriété des NFT, comme les œuvres d'art, peut être établie et authentifiée car les NFT ne sont pas fongibles. Bien que des copies de l'œuvre puissent exister, l'original peut toujours être identifié et sa propriété vérifiée par l'enregistrement dans la blockchain.

Les contrats intelligents permettent aux artistes de recevoir une redevance sur leur travail chaque fois que le travail est vendu. Comme la blockchain associée à une œuvre NFT doit être mise à jour à chaque transfert de propriété, le contrat sera activé à chaque changement de main de l'œuvre.

Vendre le NFT immobilier consiste simplement à ajouter l'enregistrement de la vente à la blockchain de la propriété, ce qui sécurise tous les documents juridiques appropriés. Non seulement les NFT permettent d'authentifier les identités d'une manière qui est essentielle dans des contextes tels que les soins de santé en ligne et l'éducation en ligne, mais les NFT peuvent également être utilisés dans un cadre plus décontracté pour améliorer les avatars utilisés pour représenter les personnes sur les plateformes en ligne.

L'exemple de la Bourse de Tel-Aviv

La Bourse de Tel-Aviv (TASE) utilise la technologie de la blockchain, des smart contracts ainsi que de la tokenisation pour réduire les coûts inhérents, améliorer la sécurité du processus, et également atténuer les divers risques liés à ce type de valeurs mobilières.

L'objectif était de faire de la Bourse un acteur économique central du marché des capitaux israélien. Résultat : la marge bénéficiaire de la Bourse de Tel-Aviv a plus de doublé, passant de 9 % à 25 % en l'espace de 5 ans. Son chiffre d'affaires a également considérablement progressé, affichant une hausse de 7,5 % annuelle sur la même période.

Exemple de l'apport des tokens à l'immobilier

La tokenisation a le potentiel de fournir une alternative de financement en attribuant aux bâtiments leurs propres tokens, qui constituent des fractions de tout ou partie de la propriété ou de la dette de l'actif. Il est aussi également probable que nous verrons une augmentation des fonds d'investissement immobilier émettant des tokens au lieu d'actions.

Chaque token est en effet comparable à une action numérisée contenant l'ensemble des droits de propriété liés à une action. Là où la transaction immobilière classique dans le cadre d'un investissement locatif prend entre trois et six mois, qu'il y ait ou non emprunt, la transaction via des tokens se réalise en un clic.

Un smart contract a le potentiel de procéder au transfert de propriété instantanément et en toute sécurité, sans avoir besoin d'intermédiaires (par exemple, agents de dépôt fiduciaire, courtiers) dans une transaction.

Exemple de la tokenisation des programmes de fidélité

Un client cumule dix, vingt ou plus cartes de fidélité de différents commerces ou enseignes. Souvent, ils ne sont pas utilisés. C'est pourquoi les solutions technologiques basées sur le principe du Wallet - plusieurs cartes de fidélité dans une application spéciale agrégateur - se généralisent de plus en plus en rajoutant la possibilité de payer avec un smartphone. De nombreuses marques gèrent notamment leurs programmes de fidélité sur la base de leur propre application mobile, évitant ainsi à leurs clients d'avoir à transporter des piles de cartes plastiques.

La mise en œuvre d'une tokenisation va transformer les programmes de fidélisation.