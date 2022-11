L'abonnement sera au cœur des modèles économiques de demain

Avec les services d'abonnement, les entreprises sont assurées d'un flux de revenus prévisible et constant de la part des abonnés pendant la durée de l'accord de l'abonné. Non seulement cela réduit considérablement l'incertitude et le risque de l'entreprise. L'abonnement permet notamment de payer à l'avance (comme pour les magazines, les billets de concert), tout en créant un environnement de confiance en interagissant avec l'entreprise. L'objectif est de partager le financement du CAPEX en le transformant en OPEX et de développer des contrats avec les clients basés sur les résultats, notamment la maintenance proactive.

Des avantages

Voici quelques exemples de l'avantage de l'abonnement :

Vendre

L'idée principale de l'abonnement est de passer de la perception d'un coût transactionnel fixe à une charge récurrente pour un produit ou un service.



À titre d'exemple, Rolls Royce a développé un modèle «d' abonnement » appelé «puissance à l'heure» au lieu de vendre des moteurs à réaction.

L'expérience client

L'entreprise doit se concentrer sur l'implication de ses clients et la co-création plutôt que de se concentrer uniquement sur l'acquisition.



Les consommateurs peuvent trouver des abonnements pratiques s'ils pensent qu'ils achèteront un produit régulièrement.



Pour la livraison répétée du produit ou du service, le client gagne également du temps.

Investisseurs/Entreprise

Des revenus plus prévisibles, une meilleure connaissance des clients et un modèle commercial évolutif.



Par rapport à Google, one ne vend pas un clic. L'objectif est de vendre une relation de qualité en impliquant le citoyen/consommateurs dans son contexte et donc dans sa communauté.

Plus attractifs

De plus, les modèles commerciaux basés sur les abonnements sont plus attractifs car les revenus récurrents sont plus prévisibles et, par conséquent, plus créateurs de valeurs pour l'entreprise que les achats à la demande qui peuvent fluctuer.

Voici quelques exemples d'avantages d'un modèle économique d'abonnements :

Passage d'un revenu prévisible et un modèle évolutif

Passer des coûts de transaction aux revenus récurrents

Meilleure relation client

Flux de revenus futur prévisible.

Pas de dépenses marketings supplémentaires

Création de nouvelles valeurs

La valeur produite avec l'abonnement résulte de la qualité des interactions avec les clients et donc leurs implications.

L'entreprise va se transformer en un média.

La privacy et la personnalisation anonyme

La personnalisation rend les interactions avec les acheteurs uniques. L'abonnement doivent faire preuve de créativité dans l'utilisation des données pour personnaliser les parcours des clients. C'est là qu'interviennent les informations non personnellement identifiables.

Par exemple le calcul multipartite sécurisé permet à plusieurs parties d'interagir les unes avec les autres de manière à ce que chaque partie garde des informations importantes secrètes avec la « preuve du zéro savoir », dans laquelle il est possible pour une personne de prouver à quelqu'un d'autre qu'elle a des des informations secrètes sans révéler aucune information à leur sujet.

La montée de la crypto

Exemple de l'usage de la crypto

La crypto-monnaie devient un moyen de plus en plus populaire de payer des biens et des services. Il existe notamment de nombreux avantages qui font de la cryptographie une option de paiement très intéressante pour les entreprises d'abonnement.

Communauté d'abord

Étant donné qu'un grand nombre de parties prenantes sont incitées à assurer le succès du réseau, les projets sont souvent axés sur la communauté.



De nombreuses communautés de crypto-monnaie disposent d'une base de fans croissante qui contribue à un niveau d'engagement rare qui n'est pas vu dans d'autres types de communautés.

Le cadeau

Grâce à la digitalisation, les cartes cadeaux digitales sont rentrées dans nos usages quotidiens.



le marché des cartes cadeaux est aujourd'hui estimé à 845 milliards de dollars avec un taux de croissance estimé à 19 %



Par exemple, METACARD permet d'offrir des cryptomonnaies et des NFT très simplement en proposant une expérience qui est le résultat de la convergence entre le physique, la gamification et la tokenisation.

Frais réduits

Les frais sont souvent inférieurs aux méthodes de paiement traditionnelles. Par exemple, lorsque l'on utilise une carte de crédit pour payer un abonnement, l'entreprise doit payer des frais de traitement d'environ trois pour cent. Lorsque vous payez avec Bitcoin, les frais sont souvent inférieurs à un pour cent.

Règlement instantané

Les paiements par carte de crédit nécessitent des jours pour être réglés sur le compte bancaire d'un commerçant. Les paiements en crypto-monnaie, en revanche, sont réglés instantanément.En effet, les crypto-monnaies sont décentralisées et n'ont pas à passer par les mêmes intermédiaires que les monnaies fiduciaires traditionnelles.

Sans fraude

Toute personne ayant accès aux informations de carte de crédit peut traiter les transactions, qu'elle soit ou non le titulaire autorisé de la carte.



Avec la crypto-monnaie, chaque transaction est sécurisée par une signature numérique infalsifiable.

Portée mondiale

Les processeurs de paiement actuels ont de nombreux coûts cachés, en particulier lorsqu'ils nécessitent des conversions de devises étrangères.



La crypto-monnaie peut être utilisée pour envoyer et recevoir des paiements partout dans le monde sans avoir besoin d'un compte bancaire ou d'une carte de crédit ou de frais cachés.

De la vente du produit à la vente de services

Exemple du modèle économique de Peloton

Le modèle d'abonnement de Peloton est un bon exemple du la transformation de la vente d'un produit en la vente de services avec un abonnement.

Comment ? En concevant un vélo stationnaire avec un écran connecté à Internet qui diffuse des cours de cyclisme en direct, Peloton a révolutionné le fitness cycliste et a multiplié par cinq ses revenus.

Pour ce faire, Peloton est propriétaire de chaque étape du processus de création de production:

Matériel: conçoit et fabrique ses propres équipements de fitness, y compris la tablette montée sur ces équipements.

Logiciel: crée et construit son propre logiciel qui alimente la tablette.

Médias: crée du contenu (dans une grande variété de catégories de fitness, y compris le spinning, la course en salle et en extérieur, le yoga, etc.) dans ses propres studios de production.

Commerce : vend des produits via ses propres salles d'exposition et sur son site Web. Peloton exploite 95 salles d'exposition aux États-Unis, au Canada, au Royaume - Uni et en Allemagne.

Logistique: fournit une livraison rapide et met en place les équipements pour ses clients.

Réseaux sociaux : plusieurs groupes liés à Peloton sur Facebook avec plus de 10.000 membres, le groupe Facebook officiel Peloton comprenant plus de 340.000 membres.

Via cette tablette, l'utilisateur peut:

Suivre des cours en direct / à la demande: grâce à un abonnement mensuel au contenu, l'utilisateur a accès à des cours illimités de filature / tapis roulant en direct et à la demande dispensés par des instructeurs de classe mondiale.

Rivaliser les uns avec les autres dans des classes en direct et à la demande grâce à un classement qui classe les membres en temps réel.

Permettre à l'utilisateur de visionner des choses qui le passionnent / auxquelles il se rapporte.

Envoyer des « high fives virtuels » à d'autres participants en appuyant sur leur avatar et en célébrant leur engagement, leur détermination et leur travail acharné!

La possibilité de suivre / se connecter avec des amis. Peloton permet aux utilisateurs de suivre leurs amis - leur permettant de voir leur historique d'entraînement et les entraînements programmés.

Offrir la possibilité de discuter par vidéo avec des amis tout en faisant un cours en direct ensemble

Relations de qualités avec les citoyens/consommateurs

On peut appliquer le modèle économique de Peloton à tous les équipements de la maison en les transformants en équipements supports de services et de relations de qualité avec les citoyens/consommateurs dans son contexte.

Logiciel en tant que service (SaaS)

Les utilisateurs SaaS s'abonnent à une application au lieu de l'acheter et de l'installer.



L'application proprement dite est exécutée dans des serveurs qui peuvent être très éloignés de l'emplacement de l'utilisateur.

Voitures en tant que service

Le marché de la voiture en tant que service pourrait atteindre environ 200 milliards de dollars en 2025



Les modèles d'abonnement donnent aux clients le sentiment de posséder plusieurs voitures sans le coût, la responsabilité et l'encombrement de les acheter.



Les équipementiers passent d'un modèle BtoB à un modèle BtoC

Compagnies aériennes en tant que service

Les modèles d'abonnement offrent deux propositions de valeur:



Voyage moins cher pour les voyageurs fréquents.





La promesse de moins de temps passé dans les aéroports.

La santé en tant que service

La santé en tant que service (HaaS) se développe rapidement à mesure que la technologie de la santé passe au cloud et que les capteurs exploitent davantage les données de plusieurs sources, notamment des appareils portables.



Les programmes de conditionnement physique par abonnement qui permettent aux clients de s'entraîner chez eux sont de plus en plus populaires.

Jeux en tant que service

La désintermédiation de l'industrie du jeu suit le même chemin que l'industrie de la musique.



Posséder un jeu vidéo n'a pas de sens lorsque les abonnements peuvent offrir aux joueurs variété et nouveauté tout en permettant aux plateformes et aux éditeurs de garder le contrôle de leurs produits.