Les 10 innovations digitales qui vont profondément modifier les métiers de la banque

Brett King résume très bien les quatre évolutions de la banque

Banque 1.0

La banque traditionnelle et historique est centrée sur l'agence bancaire en tant que point d'accès principal. Commencé avec la famille Médicis au 12e siècle.

Banque 2.0

L'émergence de la banque en libre-service, définie par les premières tentatives d'accès en dehors des heures de travail. Commencé avec les guichets automatiques et accéléré en 1995 avec l'Internet.

Banque 3.0

La banque 3.0 permet d'effectuer les opérations bancaires quand et où on en a besoin avec un smartphone et à son accélération avec le passage aux paiements mobiles, au P2P dans la logique de l'ATAWAD.

Banque 4.0

La banque 4.0 se différencie par des services bancaires omniprésents et livrés en temps réel. Elle a commencé en 2014 avec la plateformisation.



L'usage massif de l'IA facilite l'identification et l'authentification des clients, imite les employés en direct via des chatbots et des assistants vocaux, fournit des informations et des recommandations personnalisées.



Les innovations digitales permettent aux banques d'évaluer les risques, de détecter et de prévenir la fraude aux paiements, d'améliorer les processus de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et d'effectuer des contrôles réglementaires de connaissance du client (KYC) à un coût très faible.

La concurrence des Fintech

Avec l'utilisation des innovations digitales, les Fintech sont en concurrence avec les banques sur leurs marchés traditionnels des banques. Par exemple : les plateformes de prêt peer-to-peer sont à la pointe de la révolution fintech. Ces plateformes mettent en relation des emprunteurs avec des investisseurs (par exemple, des particuliers) en ligne qui financent des prêts plutôt que des prestataires de financement traditionnels tels que des banques et des sociétés de construction. Une caractéristique unique des plateformes peer-to-peer est qu'elles utilisent des algorithmes numériques pour filtrer la demande de prêt d'un emprunteur et déterminer si elle répond à ses normes de crédit. L'ensemble du processus de prêt numérique est automatisé, de sorte que les « clients » de la banque n'ont pas besoin de se rendre dans une agence bancaire.

Les banquiers de demain seront donc des entreprises « high Tech » qui permettront à leurs clients de vivre l'expérience bancaire d'une façon décentralisée quand ils le souhaitent, où ils le veulent et avec l'équipement de leur choix (ATAWAD).

Par exemple, Apple va ressembler de plus en plus à une banque. En effet, Apple s'est d'abord lancé dans la fintech avec l'Apple Card. Les utilisateurs de ces cartes peuvent maintenant obtenir Daily Cash, la marque spéciale d'Apple sur les récompenses de cashback les plus banales, sur leurs achats. La promesse de ce compte d'épargne « à haut rendement » est que les titulaires de carte peuvent y déposer leur Daily Cash « sans frais, sans dépôt minimum et sans exigence de solde minimum ». De plus, quiconque possède le compte peut également déposer des fonds sur le nouveau compte d'épargne à partir d'un compte bancaire lié ou de son solde Apple Cash existant.

PayPal propose aussi un compte d'épargne avec un rendement annuel en pourcentage de 2,45 %, et Robinhood a testé des fonctionnalités similaires.

Les entreprises « High Tech »

Voici quelques exemples d'innovations digitales qui seront au cœur de la banque de demain, c'est-à-dire celle des entreprises « High Tech » comme Apple, Paypal et Robinhood.

La datafication

La « banque » de demain dépendra des données qui fournissent un contexte pour la livraison des services bancaires en temps réel. Avec des millions de clients, les institutions bancaires et financières sont probablement les organisations les plus gourmandes en données de l'économie mondiale.

Ce n'est qu'en analysant les données que les banques peuvent vraiment écouter les clients et créer des services financiers personnalisés qui leur seront bénéfiques. Résultat : Les banques qui gagneront seront qui parviennent à générer des offres sur mesure et des expériences personnalisées pour leurs clients.

Les chatbots

Les chatbots sont probablement l'avenir de la banque. Ce sont des logiciels qui peuvent simuler des conversations en ligne avec des personnes via différents canaux tels que des sites Web et des applications mobiles.

Les chatbots agissent comme des assistants numériques personnels qui répondent aux questions des clients en temps réel, offrent un service 24h/24 et 7j/7 et offrent une expérience personnalisée.

De plus, un chatbot avancé peut aider les clients dans les tâches bancaires quotidiennes (comme la vérification des soldes de comptes et le suivi des dépenses), et peut même collecter des pistes marketing et effectuer des activités de vente croisée.

Selon un rapport publié par Juniper, les chatbots permettront d'économiser plus de 8 milliards de dollars d'ici 2022.

Technologies immersives

Réalité augmentée

Les technologies immersives telles que la réalité augmentée, virtuelle et mixte améliorent l'expérience client dans tous les domaines. La réalité augmentée peut également être utilisée pour résoudre de nombreux défis auxquels les banques sont confrontées aujourd'hui - qu'il s'agisse de capacités de libre-service lentes, de l'absence de système d'authentification plus intelligent, d'une expérience client limitée en dehors des succursales bancaires ou d'un accès limité aux informations via les cartes de débit et de crédit.

Blockchain

La Blockchain permet à plusieurs parties d'accéder aux mêmes données simultanément, tout en assurant l'intégrité et l'immuabilité des enregistrements entrés dans la base de données. Les avantages sont considérables. Par exemples :

Seules les informations requises pour chaque transaction spécifique sont partagées, tandis que toutes les autres données restent en sécurité sur le serveur du fournisseur de confiance.

La finance décentralisée (DeFi), les marchés sont toujours ouverts et aucune autorité centralisée ne peut bloquer les paiements ou refuser l'accès à quoi que ce soit. Les services qui étaient auparavant lents et exposés au risque d'erreur humaine sont automatiques et plus sûrs étant sont gérés par un code que n'importe qui peut inspecter et examiner.

Les graphes de connaissances auront des implications considérables dans les années à venir. Leur capacité à aider à créer des associations et à identifier des modèles à travers des réseaux financiers complexes va impacter de nombreux métiers de la banque.

Les monnaies électroniques des banques centrales vont réorganiser le système financier mondial. Elle vont changer le visage de la finance et la nature de l'argent lui-même.

Nouvelles briques technologiques

La nouvelle informatique

Voici quelques exemples, des possibilités offertes par les nouvelles briques technologiques qui seront au cœur des systèmes d'information :

Les applications « low -code » créées peuvent être modifiées plus rapidement que les méthodes high-code. Elles nécessitent moins de maintenance et permettent de créer de nouvelles applications avec beaucoup moins d'efforts.

Les logiciels open source, l'architecture sans serveur et les logiciels en tant que service (SaaS) sont devenus des incontournables dans les institutions financières. Avec l'informatique sans serveur, le fournisseur de cloud est non seulement responsable de la gestion de l'infrastructure, mais aussi de la mise à l'échelle des applications. Les applications sans serveur sont déployées dans des conteneurs qui démarrent automatiquement sur simple demande.

L'edge computing permet d'effectuer localement des analyses des données de la banque ce qui est indispensable pour les prises de décision en quasi temps réel. De plus, l'edge computing réduit le risque d'exposition des données sensibles, car les opérations de traitement sont effectuées localement. Les entreprises peuvent ainsi mieux appliquer les mesures de sécurité..

Automatisation des procédés robotiques

Remplacer le travail manuel par l'automatisation améliore non seulement l'efficacité, mais réduit également les erreurs humaines et permet aux banques de répondre aux fluctuations de la demande.

Par exemple, avec la RPA (Robotic Automatisation Process), les banques peuvent automatiser des processus métier basés sur des règles et réduire les coûts de personnel et les erreurs humaines. À l'avenir, la RPA sera plus profondément intégrée à l'IA, améliorant son efficacité dans le traitement de scénarios commerciaux plus complexes et rationalisant davantage la fourniture de services financiers.

Informatique quantique

Alors que les ordinateurs traditionnels utilisent des bits et un système binaire de représentation des informations (zéro ou un), les dispositifs quantiques stockent les informations en qubits, qui peuvent se retrouver dans un état particulier, la superposition (à la fois zéro et un en même temps). Cela leur permet de traiter une grande quantité d'informations beaucoup plus rapidement que les appareils classiques.

Ordinateurs quantiques

Dès que des ordinateurs quantiques universels à grande échelle et tolérants aux pannes seront disponibles, il existe un risque que toutes les données et informations privées concernant les personnes, les entreprises et les transactions soient exposées.

Intelligence artificielle

Les applications d'IA vont s'imposer dans tous les métiers de la banque :

des produits sur mesure,

une expérience utilisateur personnalisée et

des services d'analyse des besoins de chaque client

des interfaces de chat,

des trackers de marché,

des transactions automatisées

des robots-conseillers,

Plates-formes API

Le moment où les banques pouvaient contrôler l'ensemble de l'expérience client grâce à un système monolithique qui contrôlait tout, de la tenue de dossiers à chaque interaction avec les clients est révolu depuis longtemps. De plus, les exigences réglementaires ont transformé ce système énorme en dinosaures.

Aujourd'hui, les banques doivent construire des « piles bancaires » qui leur permettent d'être une plate-forme à laquelle les clients et les fournisseurs de services tiers peuvent se connecter pour offrir une expérience flexible et personnalisée à l'utilisateur final.

Portefeuille d'objets

Le porte-monnaie électrique est très sécurisé et ne nécessite aucunement de renseigner le numéro de carte bancaire, le code de sécurité (CVV) et la date d'échéance.

Les portefeuilles sont stockés dans les téléphones mobiles, les montres intelligentes ou même les tableaux de bord des voitures du client permettent aux gens de payer pour des produits directement à partir de l'appareil. La banque est là où on en a besoin.

IoT

Dans une société totalement sans numéraire, le potentiel de l'IoT dans le secteur bancaire peut être illimité avec la généralisation du XaaS (Everything as a Service).

Dans le secteur bancaire, l'intégration de l'IoT et de la blockchain va notamment permettre une gestion des risques en garantissant que les registres comptables correspondent aux transactions du monde réel, facilitant ainsi un tout nouveau système de confiance. L'intégration des services bancaires dans l'IoT va aussi permettre aux banques d'anticiper les attentes de leurs clients.