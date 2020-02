Le locavorisme, une fausse bonne idée pour le climat

L'un des arguments avancés par les contempteurs de la mondialisation est qu'elle favorise inutilement la multiplication des déplacements de marchandises sur de longues distances. Sans compter qu'elle pénalise les producteurs locaux, qui ne sont pas compétitifs en raison des faibles coûts de production de certains pays. En supprimant en partie ce transport, et donc en réduisant la consommation de carburant, on lutterait avec efficacité contre le réchauffement climatique, qui est devenue une urgence. Bref, consommer local aurait la vertu de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), de ne pas participer à l'exploitation de la main d'œuvre étrangère et de protéger l'emploi local. Cela semble frappé au coin du bon sens.

Sortir de la pauvreté

Pourtant, des études montrent que cela n'est pas si évident. D'abord l'intensification du commerce mondial a permis à des millions de personnes de sortir de la pauvreté. Si les salaires sont bas relativement à ceux des économies développées, ils n'en améliorent pas moins la situation difficile dans laquelle se trouvaient auparavant ces millions de personnes, issus majoritairement du monde agricole. En outre, les produits importés à des...