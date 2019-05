Le nouveau Parlement peut-il donner un cap à l'Europe ?

Après le vote, place aux échéances. Les parlementaires nouvellement élus intégreront le Parlement européen en juillet prochain et les négociations pour désigner les nouveaux dirigeants vont débuter. Le rééquilibrage politique suite au vote ne fait aucun doute, avec la perte de la majorité des sociaux-démocrates et de la droite conservatrice au profit des écologistes, des libéraux et de l'extrême-droite. Mais quid de la force des institutions européennes face aux élus ? La nouvelle répartition politique du Parlement européen va-t-elle créer un big bang politique ou être canalisée ?