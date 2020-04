Le PIB est obsolète pour mesurer la crise et la reprise attendue

De nombreux chiffres circulent sur les effets de la crise sanitaire du Covid 19 en matière économique : on évoque 3% d'impact mensuel sur le PIB, on relativise en évoquant des effets de rattrapage possible, on discute des modifications de comportements qui altéreraient les équilibres (consommation et productions plus locales, télétravail,..) et on s'interroge sur les conséquences indirectes non paramétrées (commerce mondial, prix des matières premières).

Mais une difficulté de taille apparaît : comment appréhender dans les calculs macro-économiques des actions - justifiées - des Etats ? Comment mesurer un PIB « nettoyé » des subventions (chômage partiel, reports de paiement d'impôts) et non corrigé des effets positifs des prêts et garanties étatiques et para-étatiques ? On comprend bien que le PIB se dégraderait bien davantage sans ces mesures : non pas - 8% annuels, mais - 30% ?

Après le PIB, quels indicateurs pour mesurer la crise ?

Il serait effectivement possible d'évaluer, en parallèle du PIB, les encours de dettes publiques et parapubliques qui se créent - en les imputant uniquement aux mesures conjoncturelles de lutte contre la récession. Mais mesure-t-on réellement les encours de garanties et les mécanismes européens ? Comment intégrer le facteur temps, avec des dettes de maturités différentes ?

Aussi, pour prendre la mesure de la gravité de la crise et pour mieux accompagner sa sortie, des indicateurs plus « physiques » pourraient utilement identifiés et analysés. Et nous ne sommes pas à court de chiffres, grâce aux multiples instituts qui travaillent sur le sujet.

Des « familles » d'indicateurs sont envisageables. La première serait l'emploi (au-delà des chiffres classiques de d'offres d'emploi, de chômeurs et de chômeurs partiels couverts par le dispositif de Mars 2020, le risque porte sur un frein à de l'apprentissage et de l'alternance). La deuxième porterait sur la production (avec un focus spécifique sur les niveaux de consommation d'électricité et de pétrole). Les investissements des entreprises et la consommation des ménages sont en général bien mesurés par l'INSEE. Enfin l'évolution de l'épargne (risque d'augmentation d'un sur-épargne de prudence au détriment de la consommation). Nul doute que nous aurons besoin de mesures de relance complémentaires ; elles auront besoin d'être ciblées, mesurables et réversibles : pour cela des indicateurs doivent être posés au préalable et nous sortir d'un logique englobante du PIB.

Un « new after » à qualifier et quantifier

Pour autant, les enjeux vont au-delà des indicateurs traditionnels : « a new after », comme certains libellent nos lendemains incertains, préfigure que les comportements des acteurs économiques évolueront dans des directions inconnues, que des mutations engagées vont s'accélérer alors que des tendances peuvent s'inverser (relocalisations). Il sera donc intéressant de suivre le pourcentage de consommation locale, des indices de déplacement, le taux de télétravail, les décisions d'investissement/relocalisation, le nombre de consultations médicales, nombre de créations d'entreprise,... Chaque entreprise dans son secteur pourrait établir une liste et analyser son éco-système de manière anticipée. Les fédérations professionnelles pourraient prendre le leadership et aider les secteurs à prendre la mesure de ces changements.

Se pose enfin la question de la mesure de la dette. Dette publique, dette garantie, dette d'entreprise. Le bilan de la BPI sera une bonne lecture - mais la transparence et l'exigence d'un bon « pilotage économique » impose que nous disposions de l'encours des prêts garantis par l'Etat, à un rythme mensuel.

