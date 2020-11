Le reconfinement ne doit pas prendre le dessus du plan de relance dans nos territoires

(Crédits : DR)

« La relance sera verte, sociale et territoriale » est-il écrit sur le site de France Relance. Alors que le reconfinement affecte des millions d’entreprises et d’emplois (un coût de 50 à 75 milliards d’euros pour notre économie en novembre selon le Medef), comment faire ? Comment se projeter dans l’après-urgence sanitaire pour construire une dynamique ? Comment éviter le risque d’asymétrie entre les mesures exceptionnelles prises par le gouvernement et les retombées réelles et rapides sur les territoires, sur le territoire ? Notre pays peut puiser dans les trésors de solutions dont recèle une économie performante sur nos territoires, encore trop méconnue : il s’agit de l’économie sociale et solidaire, qui dessine un modèle efficace, humain, soucieux de l’environnement, au plus près des besoins et des citoyens. Par Stéphanie Goujon, directrice générale du French Impact et conseillère au Conseil Economique Social et Environnemental.