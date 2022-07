Le respect gouvernemental du travail du Parlement : le changement, ce n'est pas pour maintenant  !

OPINION. La Première ministre, Elisabeth Borne, a appelé de ses vœux une co-construction avec le nouveau Parlement et le Sénat. Mais en pratique, ce n'est pas ce qui se passe comme l'illustre le refus du Gouvernement de respecter ce que députés et sénateurs ont voté de concert en mars dernier pour doter l'agriculture française d'une assurance à la mesure des risques climatiques qui sont devant nous. Par Laurent Duplomb, sénateur de Haute-Loire et rapporteur de la loi sur l'assurance récolte.