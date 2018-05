Le territoire, la carte atout du Medef

Un territoire, c'est une terre plus des hommes. Il est attractif parce que les hommes le sont. Combien de métropoles comme Nantes, Lille, Lyon, Bordeaux, doivent leurs premiers succès à leurs nombreux élans de génie culturels, scientifiques et techniques ? Pareillement, un territoire économique, c'est une terre plus des entreprises. On y cultive des spécificités de savoir-faire et de compétences accumulées, partagées et transmises. Des traditions industrielles s'installent et appellent les développements les plus audacieux. De ce point de vue, l'identité territoriale grenobloise n'est pas celle de Strasbourg ou de Clermont-Ferrand.

Le territoire est une carte

Il est même plus qu'une carte : un atout. Qu'un territoire excelle historiquement dans un point fort comme la mécanique de précision dans la vallée de l'Arve, l'aéronautique autour de Toulouse, ou l'agroalimentaire en Bretagne, et il devient plus aisé de lancer des plans d'action réguliers. Il devient plus évident encore de développer l'excellence de sa compétence, et de se projeter vers de nouvelles conquêtes grâce à l'innovation fertilisant ces territoires. Les points forts peuvent devenir plus forts encore. Et attirer de nouveaux investissements. Par cette boucle vertueuse, ce qui était un rassemblement d'entreprises se transforme en territoire de compétitivité.

Faciliter les audaces et pousser à l'action

Les traditions de savoir-faire facilitent les audaces et poussent à l'action. Ainsi, les industriels savoyards de la Vallée de l'Arve ont-ils su structurer leur filière, en introduisant très tôt le numérique et les usages au cœur de leurs mutations, pour résister et reconquérir des parts de marché.

Le Medef doit être le catalyseur qui encourage la dynamique des territoires. Il stimule la création de valeur. Il favorise les « meutes régionales », sorte de regroupement d'entreprises liées par une compétence, une géographie, et une vision prospective.

Expérimenter des « Territoires de compétitivité 4.0 »

Mieux encore, le Medef doit soutenir des tasks forces sectorielles qui s'appuient sur les territoires. Par la magie du 4.0, les tasks forces sectorielles se jouent des frontières et rassemblent les compétences transversalement entre activités manufacturières et activités de services. Leur périmètre s'ajuste aux grands enjeux économiques et sociaux, et permet la mise en œuvre des solutions pour répondre aux défis de la transition énergétique, de la mobilité durable, et de la transformation digitale et écologique.

Le Medef doit expérimenter des « Territoires de compétitivité 4.0 ». Il peut s'appuyer sur trois piliers : des MEDEF territoriaux pionniers, des fédérations métiers, et des fédérations liées à la création de valeur par les services, notamment sur l'usage des données.

Le Medef dans ses territoires stimulera ainsi l'exercice collectif et individuel de la Responsabilité Sociétale des Entreprises. Le Medef doit célébrer ses atouts territoriaux, consacrer leur excellence historique, et anticiper leur réussite. Sa géographie devient maintenant son futur.

(*) Dominique Carlac'h, ancienne athlète de haut niveau (400 mètres), diplômée de Science Po et HEC et cheffe d'entreprise, est fondatrice de la société de conseil D&Consultants, présidente de l'Association des conseils en innovation (ACI) et présidente du comité sport du Medef. Elle est candidate à la présidence du Medef.