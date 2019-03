Les femmes et l'État nounou

Dans l'histoire humaine, les femmes ont été, dans leur immense majorité, opprimées, discriminées et dominées. Elles le sont moins depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. Cette amélioration est due à plusieurs facteurs, parmi lesquels le recul des préjugés, grâce au développement des idées progressistes et des régimes démocratiques, le progrès technologique, et la richesse générée par les société industrielles. En bref, le lave-linge (jusqu'à son invention et sa diffusion, laver le linge au lavoir quelle que soit la saison était une tâche harassante) a permis d'avoir le temps de lire le Deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Parmi les progrès à conquérir, il en reste un, tenace : l'égalité salariale pour un travail égal.

L'Organisation mondiale du travail (OIT) dresse un état des lieux dans un récent rapport : « Quels sont les causes des écarts salariaux entre hommes et femmes ? » Premier enseignement : ces dernières années se caractérisent, notamment dans les pays développés, par une modération salariale. En termes réels, et si l'on exclut la Chine (qui connaît une augmentation plus importante), la hausse salariale au niveau mondial est tombée à 1,1% en 2017 (après 1,8% en 2016),...