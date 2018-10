Les vertus révolutionnaires du vecteur hydrogène

Comparée au charbon et au pétrole, l'électricité produite par les énergies renouvelables est limitée en termes de stockabilité, transportabilité et usabilité, ce qui freine en partie la transition amorcée vers les énergies décarbonées.

L'hydrogène comme vecteur énergétique apparaît aujourd'hui comme l'élément manquant sur la chaîne de valeur, qui, combiné avec d'autres technologies, pourrait faire de la transition énergétique une RÉVOLUTION énergétique.

L'investissement des pays industrialisés dans la filière hydrogène est révélateur de cette tendance (850 M$ investis annuellement par les gouvernements). L'Europe bien que bien placée à l'international, doit renforcer ses investissements dans les infrastructures de production et de transport ainsi que dans le développement de technologies permettant de converger vers des coûts comparables à l'électrique ou au pétrole, grâce aux économies d'échelles.

La mutation de notre modèle énergétique

Pour schématiser, notre modèle énergétique actuel est construit sur une extraction de ressources fossiles de plus en plus rares détenues par un nombre très limité de pays et nécessitant un long acheminement à travers le monde jusqu'à des installations complexespilotables de manière centralisée.

La transition énergétique vers les énergies renouvelables permet d'alimenter de petites installations locales à partir de ressources elles aussi locales, dont le coût ne dépend d'aucune stratégie ou contexte géopolitique mais dont la disponibilité peut varier en fonction des conditions climatiques (pour le solaire et l'éolien en particulier).

L es enjeux de la transition énergétique dans la production et la mobilité

Dans la production, le problème principal ne réside pas dans le fait que le système actuel soit centralisé mais dans le fait que les grandes installations électriques émettent de grandes quantités de CO2.

La réussite de la transition énergétique dépend alors de l'intégration de ces systèmes énergétiques renouvelables et décentralisés.

Le scénario le plus prometteur apparait être un système hybride où coexisteraient un réseau centralisé et des boucles locales de tailles diverses où l'hydrogène aura tout son rôle à jouer :

- un moyen stable de stockage sous forme gazeuse afin de pa l lier à l'intermittence des énergies renouvelables ;



- un vecteur de transport d'énergie permettant soit de s'affranchir du réseau électrique dans certaines zones non desservies, soit de bénéficier d'un tampon pour réguler les variations de demande du réseau.

Dans la mobilité, les évolutions technologiques de la batterie lui ont permis d'augmenter ses performances et ainsi être intégrée par l'ensemble des constructeurs automobiles dans leurs gammes.

La batterie souffre néanmoins d'inconvénients majeurs pour en faire la seule solution de substitutions aux énergies fossiles :

- le poids , qui la rend incompatible avec les véhicules de transport de charge lourde ;

- la durée de charge (40 minutes en charge rapide jusqu'à une demi-journée en charge domestique) et la faible autonomie (les batteries électriques se déchargent rapidement) ;

- le cout élevé , même si les premiers déploiements permettent de premières économies d'échelle ;

- la nécessité de mise en place d'un nouveau réseau d'alimentation sur le territoire ;

- mais surtout un problème de puissance installée des réseaux.

Ici aussi, les solutions électriques à hydrogène n'entrent pas en compétition avec les véhicules électriques à batterie, mais viendraient plutôt en complément de l'offre déjà existante : les deux technologies présentent des caractéristiques qui les rendent complémentaires.

La plus faible densité énergétique des batteries les rend plus adaptées à la conduite urbaine tandis que l'hydrogène, avec une meilleure densité énergétique convient mieux aux grandes distances et aux véhicules plus lourds. Le marché devrait donc se développer en priorité dans ce dernier segment, notamment dans les transports publics.

La valeur des solutions hydrogène portée par une politique volontariste à l'échelle Européenne

La généralisation de l'hydrogène comme principal vecteur énergétique ne représente pas seulement un défi technologique et industriel mais aussi et surtout un défi politique et social. La position qu'occupera l'hydrogène, d'ici 25 à 30 ans, dans notre paysage énergétique dépend de la volonté du pouvoir politique.

La politique active de l'Allemagne porte sur différentes applications allant de la voiture aux transports publics en passant par l'énergie. La France a présenté le 1er juin 2018 son Plan de Déploiement de l'hydrogène pour la transition énergétique avec pour objectif d'accélérer les premiers déploiements industriels de l'hydrogène décarboné pour en faire un pilier de la transition énergétique à moyen terme.

L'Europe, jusqu'ici majoritairement favorable aux batteries, prend conscience de la valeur de l'hydrogène dans la transition énergétique. Les états membres doivent maintenant aller au-delà des initiatives nationales et s'engager ensemble vers l'hydrogène, catalyseur de la transition vers un système énergétique décarboné.