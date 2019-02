Loi anti-casseurs : doit-on réellement craindre pour la liberté de manifester ?

La proposition de loi controversée « anti-casseurs » a été revue et corrigée mercredi en commission à l'Assemblée nationale. Une nouvelle version sera représentée dans l'Hémicycle la semaine prochaine, mais certaines mesures du texte, qui s'inspire d'une loi débattue il y a 4 ans visant les hooligans, suscitent un malaise dans la majorité. Certains partis d'opposition dénoncent même une loi liberticide. En cause, des mesures telles que la création d'un fichier de manifestants, l'interdiction individualisée de manifester et l'assignation à résidence, des fouilles et palpations à l'entrée des manifestations, la pénalisation des personnes qui participent à une manifestation non déclarée... Jusqu'où peut-on aller pour maintenir l'ordre ?

On en débat avec Katia Dubreuil, présidente du syndicat de la magistrature, Guillaume Farde, conseiller scientifique de la spécialité sécurité et défense à Sciences Po, et François Cusset, historien des idées.