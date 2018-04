Macron face aux campagnes : comment combler les fractures ?

Le président de la République s'exprime hier à la télévision française. Rien n'est laissé au hasard pour cette apparition, ni le média, ni le journaliste, ni le lieu. Il s'agit en effet pour le chef de l'État de renouer avec une certaine catégorie de la population, les habitants de communes rurales, et de tenter de redorer son image alors qu'il doit actuellement faire face à un mouvement social de grande ampleur. C'est donc au journal de 13h de TF1, interviewé par Jean-Pierre Pernaut, qu'Emmanuel Macron devra faire ses preuves et convaincre particulièrement les retraités et les agriculteurs, en direct de la commune normande de Berd'huis.

La présidente de l'Association des maires ruraux de l'Eure Laurance Bussière, l'économiste Jean-Marc Daniel et le géographe et professeur à l'École d'urbanisme de Paris Daniel Béhar analysent le discours du président sur notre plateau.