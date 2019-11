L'Assemblée nationale a voté le 19 novembre le projet de loi de finances 2020. Loin de son positionnement budgétaire lors de sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron valide plusieurs mesures en adéquation avec le pouvoir d'achat des classes moyennes et populaires, une réponse à la crise sociale depuis le mouvement des Gilets jaunes. C'est un tournant assumé par le président de la République qui témoigne à l'hebdomadaire britannique "The Economist" que la règle d'or des 3% du déficit public appartient à "un autre siècle". Emmanuel Macron tourne-t-il la page de l'austérité ? Pour quelle politique ? On en débat dans "28 Minutes".