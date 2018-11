Menace brune sur l'océan

Jamais nous n'avions tant parlé des pollutions plastiques. À juste titre, puisque selon la revue Science, 13 millions de tonnes de plastique se retrouvent dans les océans chaque année. Il faut cependant faire la lumière sur une autre source de pollution, tout aussi alarmante. A l'heure où 10% de la population mondiale n'a pas d'autre choix que de déféquer en plein air et où 80% des eaux usées ne sont pas traitées, les maladies diarrhéiques continuent de tuer plus de 800.000 personnes chaque année, en raison d'une eau insalubre, du manque d'assainissement et d'hygiène. Cette problématique de santé publique cache également un défi environnemental aussi grave que la question des toilettes est taboue.

Le cycle de l'eau suit une loi immuable : après son utilisation par l'homme, l'eau est destinée à retourner dans le milieu naturel. Cette situation devient problématique lorsque les rejets sont tels que le milieu naturel ne peut plus digérer la charge polluante. Or, aujourd'hui, la croissance urbaine se concentre sur les bords de mer, notamment dans les pays en développement. 65 % des agglomérations de plus de 5 millions d'habitants sont situées sur un littoral. C'est le cas de Mumbai, Lagos ou encore de Rio de Janeiro. Cette densité démographique en zone côtière pourrait d'ailleurs doubler d'ici 2060. Résultat : faute d'infrastructures et de traitements adaptés, certaines plages se transforment en toilettes et égouts à ciel ouvert, menaçant aussi bien la santé humaine que l'écosystème marin. Par exemple, les coraux pâtissent du manque d'oxygène et finissent par mourir, que ce soit sous l'effet de la hausse de la température des océans ou à cause des pollutions par les eaux usées d'origine domestique ou industrielle. Pour des régions comme les Caraïbes, où l'économie dépend fortement de la pêche ou du tourisme, les conséquences sont dramatiques.

Au-delà de l'accès aux toilettes...

72% de la population africaine n'a pas accès à des toilettes à domicile. Equiper les foyers est donc une absolue nécessité. Reste que la problématique de l'assainissement ne peut pas se réduire à ce seul maillon de la chaîne. C'est d'ailleurs le sens de l'un des objectifs de développement durable adopté par les Nations Unies en 2015. Le développement de services d'assainissement durables pour tous, incluant le traitement des eaux usées en plus de l'accès aux latrines, est dorénavant une priorité pour la communauté internationale.

Au Sri Lanka, pays insulaire de l'Océan Indien, moins de 2% de la population est connectée à un réseau de collecte des eaux usées. Au-delà de la construction des infrastructures, le défi consiste surtout à pérenniser la gestion des dispositifs. Car l'eau ne s'épure pas seule : les stations d'épuration coûtent cher - et leur exploitation au quotidien nécessite des compétences spécifiques. Dans la ville côtière de Negombo, à 40 kilomètres au nord de la capitale Colombo, 73.000 habitants bénéficieront bientôt d'un réseau de collecte et de traitement des eaux usées. Ce programme, soutenu par l'Agence française de développement (AFD), assure aussi une formation technique des opérateurs et accompagne les ministères locaux pour asseoir la politique d'assainissement sur un modèle économique viable dans le temps.

La grande bleue n'est pas épargnée

Plus près de chez nous, en Méditerranée, le déversement des réseaux d'eaux usées pose évidemment un problème pour la qualité des eaux de baignade, mais menace plus largement une biodiversité marine particulièrement riche.

Si des services d'assainissement existent dans les pays du Maghreb, leur performance et les niveaux de traitement ne sont pas toujours suffisants. Un programme de dépollution de la Méditerranée a récemment été déployé pour améliorer le service d'assainissement de 1,2 millions de Tunisiens, notamment autour des villes de Sousse et Kelibia. Pour l'AFD et ses partenaires, il s'agit non seulement de construire ou rénover plusieurs stations d'épuration, mais également d'accompagner l'Office National de l'Assainissement de Tunisie dans un meilleur contrôle des rejets des eaux usées. Là encore les infrastructures sont incontournables mais leur bonne gestion est la clé du succès.

A l'échelle mondiale, rappelons que 80% de la pollution des milieux marins vient de la terre. Aujourd'hui 500 zones sans vie, privée d'oxygène, ont été identifiées dans les mers et océans du globe, soit l'équivalent de la superficie du Royaume Uni. Certes, les eaux usées ne sont pas la seule cause de ce désastre. Mais pour sauver nos océans, les investissements en faveur de l'assainissement font assurément partie de la solution.