Métavers européen : soyons plus ambitieux M. Macron !

Emmanuel Macron veut protéger les créateurs du métavers. Il annonce vouloir « bâtir un métavers européen » et, à cette fin, « défendre les droits d'auteur et droits voisins ». Ceci devrait permettre aux créateurs « de ne pas dépendre d'acteurs et d'agrégateurs anglo-saxons ou chinois ». Il ajoute que ceux-ci peuvent en effet « totalement contourner les règles de respect du droit d'auteur ».

Le métavers regroupe des jeux d'avatars, des applications de monde virtuel permanent, de jumeau numérique ou d'expérience immersive qui engagent en effet un nombre croissant de créateurs comme les fabricants d'objets virtuels, les architectes, décorateurs, designers, conseils en stratégie ou organisateurs d'évènements virtuels.

Cette intention louable soulève pourtant des questions de faisabilité. Vouloir créer un métavers européen n'est-il pas le même vœu pieux que de créer un cloud souverain qui, avec le projet Gaïa-X, a révélé un retard irrattrapable de dix ans ? Détourner demain les créateurs des Fortnite ou Roblox vers un métavers européen ne sera-t-il pas aussi impossible que de détourner aujourd'hui les utilisateurs de TikTok ou Instagram vers un autre réseau social ? Comment le droit européen pourrait-il s'appliquer à des développeurs domiciliés aux Caïmans, à des transactions effectuées dans des blockchains, à des intelligences artificielles non auditables et à des utilisateurs anonymes ?

Une nouvelle industrie

Les enjeux du métavers sont en revanche considérables. Le rappeur Travis Scott a récolté 20 millions de dollars grâce à un concert virtuel. La vente d'objets virtuels, armes ou vêtements, représente quelques milliards d'euros. Les plateformes de discussion instantanée, de visiophonie ou de collaboration en ligne se valorisent en dizaines de milliards, et les marchés futurs sont évalués en milliers de milliards. Le métavers a vocation à s'étendre, au-delà du monde purement virtuel, dans la conception, la production et le commerce des objets physiques. Si l'Europe n'avait seulement qu'une petite chance, il faudrait y investir massivement.

Mais les Européens, pour une fois, ne sont pas à la traîne, à commencer par les Français qui ont créé de nombreux leaders mondiaux, depuis les applications de NFT sportifs jusqu'aux métavers décentralisés, en passant par les lunettes portatives pour la réalité à la fois virtuelle et augmentée. De plus, l'histoire des technologies a montré que chaque grande vague d'innovations recouvre les précédentes. Alta Vista, Nokia et Palm, champions des années 2000, se sont fait submerger par les innovations des années 2010. Il en sera de même pour les années 2020. La puissance financière des GAFA ne leur permettra pas toujours de remporter la mise à la fin. C'est ce dont s'est convaincu Wall Street, qui doute sérieusement que Meta (Facebook) devienne le leader du métavers. Enfin, après les occasions ratées du Web, du commerce électronique, des réseaux sociaux et de l'ubérisation, c'est la première des vagues que nous anticipons avant qu'elle ne déferle.

Des ruptures fondamentales

L'économie du métavers se fonde sur plusieurs ruptures fondamentales. Premièrement, le virtuel n'est pas déconnecté, c'est une représentation du réel, comme une carte représente un territoire et en enrichit la compréhension. Deuxièmement, le virtuel n'est pas gratuit. Il est l'œuvre de créateurs qui en revendiquent la co-propriété. Troisièmement, on peut créer des richesses en jouant ou en développant une activité sociale. « Faire société » est la première pierre de tout édifice économique. Quatrièmement, l'immersion crée un sentiment de vécu plutôt que de spectacle. Un avatar n'est pas une marionnette, c'est une personne déguisée. Cinquièmement, la propriété d'un objet virtuel est une propriété réelle.

On peut imaginer les conséquences de ces ruptures, qui seront d'une ampleur supérieure à la somme de toutes les vagues précédentes d'Internet. Mais notre imagination risque de se laisser imprimer par la Silicon Valley. On a vu comment une vision dominante peut entraîner la pensée collective, même avec les meilleures intentions.

La France a accueilli chaleureusement l'idée généreuse mais biaisée de l'économie du partage, alimentée par les thèses séduisantes mais fausses de la fin du capitalisme, tout en se laissant dépouiller de ses data et de sa propriété intellectuelle au bénéfice des GAFA. Sa pensée s'est faite l'instrument de sa colonisation numérique. On a vu comment le débat sur les plateformes a consacré le schisme entre socialisation des risques et privatisation des profits. Comment celui de l'intelligence artificielle a conduit aux solutionnisme et transhumanisme. Bloquée dans ces oppositions, la pensée ressasse les craintes du chômage, de fuite des cerveaux, d'impossibilité de régulation et de perte de souveraineté. Elle sécrète alors un poison anxiogène qui intoxique toute réflexion nationale et gêne la progression des entrepreneurs, jusqu'à faire échouer les plans les plus prometteurs.

Pourtant notre histoire a déjà été confrontée à ce type de situation. Pour faire émerger une nouvelle intelligence du monde, le philosophe René Descartes établissait au XVIIème siècle la prééminence du raisonnement. Isaac Newton lui opposait celle de l'observation. Il constatait en effet qu'une pomme est attirée par la Terre comme les planètes par le Soleil, sans raison. Cette querelle de deux sciences incomplètes, envenimée par les préjugés des théologiens, a alimenté de longs débats fiévreux et vains. Il a fallu attendre les Lumières pour inventer la synthèse du raisonnement et de l'observation par la science moderne. Alors seulement celle-ci a pu se développer pour résoudre les grands problèmes de son temps - la misère, les grandes épidémies et la mortalité infantile.

Un GIEC de l'économie nativement durable

Le grand problème de notre temps est celui de l'économie durable, et le métavers a le potentiel de réinventer l'économie. Pour orienter le second comme possible solution du premier, le gouvernement devra organiser le débat public pour identifier les oppositions que génèrent les ruptures fondamentales du métavers et trouver la synthèse de ces oppositions. Créer le GIEC de l'économie nativement durable, créer une marque inspirée de la French Tech pour fédérer les acteurs et créer l'Airbus du métavers. Créer un fond d'investissement dédié, lancer des appels d'offres pour soutenir les infrastructures (blockchains, wallets, identifiants, fond de brevets), les normes (interopérabilité, portabilité, labels de sécurité de périmètre, d'algorithme ou de régulation) et les applications (réalité augmentée, virtuelle, contenus éducatifs et formations). Créer dans les métavers des zones sous droit européen dans lesquelles les identités, algorithmes et transactions seront vérifiables. Clarifier et stabiliser l'environnement administratif et fiscal, encourager la création et l'achat de crypto-actifs par le public, et créer un token pour dynamiser cet écosystème.

C'est avec cette méthode, et une volonté beaucoup plus ambitieuse que la seule protection des droits d'auteur, que nous pourrons bâtir un métavers européen.

