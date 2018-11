Le patrimoine net des Français (c'est-à-dire une fois déduit l'endettement) a fortement été entamé par la crise de 2008-2009 et par les rechutes à répétions de la croissance qui ont suivi. Toutefois, dix ans après la grande récession le point haut de 2008 n'est plus très loin et devrait être rapidement dépassé. [...]