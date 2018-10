Peut-on désobéir à Bruxelles ?

L'institution communautaire s'apprête à confronter Rome au sujet de son "budget du peuple". Faire reculer l'exécutif italien afin de préserver le pacte de stabilité et de croissance, c'est ce qui semble se profiler. Chaque État membre est tenu de soumettre son projet budgétaire à Bruxelles, qui décortique leurs engagements sur la dette publique et le déficit, avant de rendre son avis. L'Italie va-t-elle être obligée de retoquer son budget ? L'instabilité d'un pays membre peut avoir un "effet d'entraînement". S'en préserver, mais à quel prix ? Ignorer les avertissements de Bruxelles, en mauvais élève, est-il seulement possible ?

Pour en discuter, nous recevons Philippe Dessertine, économiste et directeur de l'Institut de Haute Finance, Catherine Mathieu, économiste à l'OFCE, et Alexis Poulin, journaliste et cofondateur du média en ligne Le Monde Moderne.