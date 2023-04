Plastiques biosourcés compostables  : créer une filière d'excellence pour l'industrie verte de demain

Alors que près de 9 Français sur 10 estiment nécessaire d'encourager le développement des matières innovantes alternatives aux plastiques conventionnels, le texte constitue un espoir sérieux de (re)localiser la fabrication des plastiques biodégradables en Europe où ils ont été inventés.

Ces nouveaux matériaux biosourcés, biodégradables et compostables sont produits à partir de matières premières naturelles (maïs, betterave, algues et même l'huile de chardon) et sont aujourd'hui capables d'offrir une alternative crédible et responsable aux matières plastiques traditionnelles, qui sont une catastrophe pour notre planète. Ils présentent de nombreux avantages, notamment afin d'éviter l'accumulation des déchets plastiques au fil des récoltes, et pour l'emballage en parfaite cohérence avec la prochaine obligation de valorisation des déchets de cuisine, qui interviendra en 2024. Par ailleurs, ils constituent également une formidable opportunité en termes de créations d'emplois et de relocalisation pour un nouveau modèle d'industrie dans nos territoires.

Malgré cela, cette filière est entravée dans son développement et désormais menacée par les textes récemment adoptés au niveau national et européen, alors même que la Convention Citoyenne pour le Climat avait formulé en 2019 une proposition visant à favoriser le « développement des emballages biosourcés compostables pour assurer la transition avant la fin de l'emballage plastique à usage unique ».

Tout avait pourtant bien commencé. Pour aboutir à ces matériaux, 30 ans de recherches ont été nécessaires sur le continent européen, ainsi que des centaines de millions d'euros investis par nos entreprises et institutions publiques. Le territoire français dispose des atouts pour devenir un pionnier de la filière, à l'instar de l'Italie. L'Hexagone a d'ailleurs conquis nos industriels, à l'image de Total Corbion PLA qui construit un site à Grandpuits, en Seine-Maritime, d'une capacité de 100 000 tonnes/an.

Ces opportunités sont pourtant aujourd'hui menacées. Menacées par certains lobbys influents, y compris associatifs ; les uns poussant pour toujours plus de plastiques de pétrole, les autres œuvrant seulement dans le but irréaliste d'éradiquer la totalité des matières plastiques à la surface du globe. Menacés par la surtransposition des textes européens, notamment la directive Single Use Plastics products (SUP), et les très hautes exigences normatives qui touchent ces matières.

Tout ceci relève de choix politiques. N'oublions pas que la loi de transition écologique de 2015 avait permis de relocaliser plus de 3 000 emplois directs et indirects grâce à l'interdiction des sacs fruits et légumes plastiques non compostables, qui étaient jusqu'alors très majoritairement importés.

Alors que les groupes de travail nommés par Bruno Le Maire pour se pencher sur le projet de loi « Industrie verte » ont rendu leurs conclusions ce lundi, la Chine a manifesté son intention de devenir le nouveau leader mondial du secteur à horizon cinq ans. Si pour le moment, ces matériaux représentent moins de 1 % de la production mondiale de plastiques, la part des plastiques biosourcés compostables devrait connaître une croissance de 23 % d'ici 2027 et les volumes de production devraient tripler entre 2022 et 2027. Il serait ainsi dommageable que la Chine ou les États-Unis nous ravissent une innovation en pleine maturité, comme ce fut le cas pour le marché des panneaux solaires.

La France a tous les atouts pour devenir un leader mondial des plastiques biodégradables. Ne laissons pas les lobbys ou la surréglementation freiner l'essor de la filière. Faisons confiance à notre innovation et à notre savoir-faire pour bâtir une économie durable et créatrice d'emplois !