Pour résorber notre déficit commercial, rebâtissons la France productive

Opportunité dans le malheur, la crise sanitaire aura réveillé les consciences sur notre dépendance extérieure, et le mot « réindustrialisation » fleurit dans tous les discours de cette campagne présidentielle. Après les paroles, l'heure est aux actes ! L'industrie du XXIe siècle, plus propre et respectueuse des travailleurs, peut regagner notre territoire. Elle doit pour cela être soutenue par l'État et nourrie de l'inventivité de nos talents et fleurons nationaux.

Cachez cette industrie que nous ne saurions voir...

La désindustrialisation de la France ne date pas d'hier. Parce que nous devions bien nous trouver une excuse à l'époque, nous l'avons acceptée, et même légitimée par un curieux raisonnement. Suivant les préceptes de la « loi des trois secteurs » (primaire, secondaire et tertiaire) en vogue dans les années 1990, nous avons voulu croire que notre économie, d'abord traditionnelle avec l'agriculture, puis en développement grâce à l'industrie, devait pour son plus grand bien basculer dans l'hégémonie des services, signe de notre entrée dans l'élite des pays riches. Une manière de justifier notre déclin industriel.

Au nom d'un soi-disant « progrès social », nous avons sciemment laissé mourir la majorité de nos entreprises et disparaître nos savoir-faire industriels au profit des « ateliers du monde », ces pays asiatiques alors « en voie de développement » chargés de la production de nos biens de consommation. Depuis trente ans, nous n'avons cessé de troquer les manufactures, hauts fourneaux et entrepôts contre des ensembles de bureaux à perte de vue. Cachez cette économie productive que nous ne saurions voir...

A-t-on au moins gagné au change ? Les derniers chiffres indiquent le contraire. Le 13 février dernier, le ministre en charge du Commerce extérieur a brandi sur les ondes d'Europe 1 le solde pour 2021 de la balance commerciale des services, soit un excédent de 36 milliards d'euros, pour tenter de contrebalancer l'effondrement de la balance des biens. Autre bonne nouvelle, la balance courante aurait quant à elle progressé de 20 milliards par rapport à 2020. De biens maigres lots de consolation...

En comparaison, l'Allemagne - encore et toujours - peut s'enorgueillir d'une balance commerciale excédentaire de 173,3 milliards d'euros en 2021. Même si notre partenaire d'outre-Rhin a connu sa cinquième année consécutive de recul (-28,5 %, subissant comme nous la cherté de l'énergie en plus des effets de la pandémie sur les exportations), ce résultat dopé par l'industrie ne peut qu'impressionner. Aurions-nous fait le mauvais choix en délaissant nos activités de production ? Heureusement, ce choix n'est pas définitif et ses conséquences ne sont pas irréversibles.

Faisons de la France une terre d'industrie 4.0

Il n'est en effet pas trop tard pour changer de regard sur l'industrie, d'autant que cette dernière connaît actuellement sa quatrième révolution dans un monde désormais globalisé. Après la mécanisation, après la standardisation et la production de masse, après l'automatisation, nous sommes désormais entrés dans l'ère du numérique, de la personnalisation des produits, de la réalité virtuelle et du machine learning. Qu'elle est loin, l'image d'Épinal de l'usine à l'interminable cheminée crachant sa fumée noire !

Cette nouvelle révolution, la « 4.0 », est une formidable promesse de croissance verte, d'emplois qualifiés et d'amélioration de la qualité de vie. De nouveaux enjeux forment un continent encore largement inexploré : nouvelles mobilités, nouvelles sources d'énergie (fusion, hydrogène vert...) et manières de la consommer (smart grids), éco-habitat, smart cities, informatique quantique, blockchain, mécatronique, cybersécurité...

Soyons optimistes, rappelons que des fleurons industriels et institutionnels français ont d'ores et déjà commencé l'aventure. PSA et Renault se sont lancés dans le reconditionnement de véhicules d'occasion, l'Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines conçoit son second nano-satellite chargé d'étudier les phénomènes climatiques, et une alliance inédite a vu le jour entre l'État, Atos, Thalès, Air Liquide et le monde de la recherche pour gagner la course à la création du tout premier ordinateur quantique au monde. Il s'agit donc de transformer l'essai en allant plus loin dans notre ambition. Pour attirer les talents étrangers et stopper l'hémorragie de nos têtes bien faites vers les États-Unis et la Chine, et sur le modèle du plan France 2030, c'est bien un plan Industrie 2030 à part entière qu'il nous faut !

Un véritable fléchage des investissements

Si nous voulons refaire de notre pays une terre d'industrie pour rééquilibrer notre balance commerciale et ainsi regagner en souveraineté économique et technologique, un véritable fléchage des investissements doit être mis en place, piloté par des « pouvoirs publics expérimentateurs » pour reprendre l'expression du Cnam dans son rapport de janvier adressé au Haut-Commissaire au Plan. Innovation dans l'aménagement du territoire, dans la stratégie d'implantation des industries du futur, et dans la formation de nos talents en devenir !

Nos grandes écoles d'ingénieurs, prestigieuses héritières de l'Ancien Régime et de la Révolution, doivent pleinement se saisir de ces transformations de la technique et les inculquer à leurs élèves. Les formations internes aux entreprises, modèle à l'origine de la réussite industrielle allemande, sont à multiplier partout sur le territoire, pour que chaque patron puisse compter sur des ouvriers hautement qualifiés dans leur domaine d'activité.

La fiscalité doit être impérativement simplifiée

Autre sujet d'envergure, la fiscalité - arme de la bureaucratie à la française - doit être impérativement simplifiée pour davantage inciter à la (re)localisation d'entreprises industrielles dans nos régions. Et, bien sûr, nos secteurs économiques clés solidement ancrés chez nous depuis 50 ans sont à soutenir dans leur évolution vers la 4.0. Cette mission d'intérêt général revient tant à l'État qu'aux régions et au réseau des Chambres de commerce et d'industrie, pour garder nos avantages comparatifs dans l'automobile, l'aéronautique, le nucléaire et la défense face à des challengers que l'on voit s'approcher dans le rétroviseur.

En résumé, deux axes fondamentaux, clairs et indissociables, apparaissent : nous devons rénover l'existant tout en préparant l'avenir. C'est à cette double condition que nous réussirons à améliorer durablement l'état de notre commerce extérieur des biens, à recréer le tissu industriel qui a fait notre fierté au siècle passé et qui fera notre puissance pour les quatre-vingts ans à venir. Faisons de la réindustrialisation de la France une grande cause du quinquennat qui s'annonce !