Pourquoi esprit d'innovation rime avec esprit de liberté

L'évènement qui a été à la base de cette réflexion est curieusement survenu en Russie, il y a quelques années. Un journaliste d'une chaîne de télévision américaine, interviewant le président Poutine a eu la très intéressante, et quelque peu provocante idée, de lui demander : « Monsieur le Président, y aurait-il quelque chose que vous admireriez aux États-Unis, ou chez les Américains ? ». La réponse fut immédiate et brève : « L'innovation ».

Il y a dans cette réponse non seulement son intérêt intrinsèque, mais le pourquoi d'une telle réponse...

Le comportement humain est ainsi constitué, que l'on porte « admiration » à l'élément ou à la vertu que l'on ne possède pas.... La réponse de Vladimir Poutine est donc doublement intéressante et révélatrice. S'ouvre alors la réflexion sur, pourquoi la Russie ne concourt-elle pas dans cette course à l'innovation ?

Innovation et liberté ou copie et espionnage

Comme l'indique Vladimir Poutine, l'innovation n'est nullement présente dans la société économique et industrielle russe. Si l'URSS est partie la première dans l'aventure spatiale avec le premier satellite, le premier homme en orbite autour de la terre, les fusées utilisées doivent beaucoup aux recherches allemandes menées pendant la guerre, et aux ingénieurs des centres de recherche allemands emmenés en URSS. Le savant russe Korolev a eu la brillante idée de réunir des moteurs fusées en fagot, pour créer le premier lanceur de satellite, la Semiorka... La fusée Soyouz actuelle, 65 ans plus tard, n'est que sa mise à jour. L'URSS, première dans la conquête spatiale, a laissé glisser la Russie à la 3e place derrière les États-Unis et la Chine.

Dans le vol supersonique, nous nous souvenons du « Konkordsky », jumeau du Concorde franco-anglais, et dans le spatial, de la navette soviétique, qui n'a volé qu'une fois, « Bourane », copie de la célèbre navette spatiale américaine. Pas d'innovation, mais imitation, en évitant d'aborder le comment de l'espionnage...

La curiosité et l'esprit d'invention ne peuvent clairement s'exprimer au sein d'une société humaine que si cette dernière évolue dans un environnement de liberté, institutionnelle et individuelle.

Où sont les GAFAM russes ?

Dans cette URSS qui a posé la première sonde spatiale sur la lune, et sur la planète Vénus, qui a lancé la première station spatiale habitée, où sont les retombées pour la société civile russe ? Pourquoi dans un pays comportant alors 290 millions d'habitants, le citoyen russe n'a pas bénéficié de l'invention du premier ordinateur personnel, du premier téléphone portable, de la première carte bancaire... ? Où sont les logiciels russes grand public ? Les sociétés de service, les laboratoires pharmaceutiques, les banques, disposant d'un rayonnement mondial ? Où sont les GAFAM russes ?

Dans ces domaines, la Russie ne se classe pas au second ou troisième rang, elle est absente !

A cette absence structurelle, alors qu'elle dispose de ressources économiques, gaz, pétrole, uranium, céréales, de classe mondiale, il y a une explication également structurelle. L'Homme ne peut pas créer, casser les codes, s'il n'est pas dans un environnement de liberté. Vous ne pouvez pas librement créer si vous vivez dans un environnement de contraintes et d'interdits. Vous n'avez pas l'idée de casser les codes, si le fait de défiler dans la rue vous fait risquer 25 ans de prison. La discipline voulue par le système a également condamné la libre expression artistique, au nom de la même négation de la liberté.

Innovation technologique et création artistique sont les enfants d'une même mère, la liberté de penser, d'imaginer, de vivre...

Il n'est donc pas surprenant de constater le foisonnement de l'innovation au pays de la statue de la... Liberté. L'admiration de Vladimir Poutine pour l'innovation américaine indique aussi qu'il est conscient de ce lien entre esprit d'innovation et esprit de liberté.

L'exemple d'Elon Musk

Le domaine spatial concentre un grand nombre de technologies, matériaux, propulsion, électronique, médicale. Il reflète de façon très visible la capacité d'innovation pour le pays qui fait « la course en tête », les suivants essayant de reproduire.

Il est naturellement un homme emblématique dans ce domaine, disruptif tant par sa personnalité que par ses visions et réalisations, Elon Musk. Il est emblématique qu'un tel personnage ait pu exposer et réaliser ses visions aux États-Unis. Il y a même obtenu l'aide de l'administration pour casser le monopole des grands groupes industriels constructeurs de fusées classiques. Oser penser et réaliser des fusées réutilisables, représente un défi incroyable. Oser projeter de coloniser d'autres planètes est une autre pensée disruptive.

La liberté de penser, d'agir, de transgresser, est au cœur d'une telle révolution technologique. L'un et l'autre sont liés.

Il est en conséquent tentant de regarder également ce qui se passe dans un État où la technologie est considérée en quelque sorte comme une priorité sociétale, et la clé d'un meilleur futur collectif.

Révolution technologique aux Emirats arabes unis

Les Emirats arabes unis, ce jeune État né en 1971, se sont lancés depuis environs deux décennies dans une promotion nationale d'un grand nombre de technologies, numérique, énergie, médicale. Comme évoqué précédemment, le secteur spatial concentre l'excellence des secteurs technologiques. Les Émirats se sont assurés dans ce secteur une place incontestée de leader régional, en construisant des satellites, une sonde maintenant en orbite autour de Mars, et même un astronaute présent actuellement, et pour 6 mois, dans la Station spatiale internationale.

Tout se passe comme si cette marche en avant, technologique, et cette liberté acquise dans l'apesanteur, agissait de façon symétrique dans la société émiratie.

Développement technologique et sociétal

Déjà sélectionnée par l'Agence spatiale, Nora Al Matrooshi sera la première femme arabe à s'élancer dans l'espace et à séjourner dans la Station spatiale. La liberté et l'égalité sociale vont s'exprimer dans la liberté de l'apesanteur, de façon symbolique et forte.

Il est frappant de constater que ce qui se passe dans l'espace se déroule aussi sur terre. Les Émirats arabes unis ont été classés premiers dans le rapport « Women, Business, and the law » (Les Femmes, les Affaires, et la Loi) de la Banque mondiale, qui évalue l'adoption par les pays d'une législation visant à protéger et à favoriser l'autonomie des femmes sur le plan économique.

De même, les Émirats arabes unis se sont classés au premier rang du monde arabe dans le rapport 2022 sur l'écart entre les hommes et les femmes du Forum économique mondial. Au sein du Conseil Fédéral, la proportion homme/femme est de 50%. Les Emirats viennent d'ailleurs de présenter à l'Onu le 8 mai leur rapport national dans le cadre du quatrième Examen périodique universel (UPR, Universal Periodic Review) dans le domaine des droits de l'Homme. Ce document souligne, devant les 193 membres de l'organisation, les progrès significatifs réalisés depuis la première édition en 2008.

Tout se passe comme si, aux Émirats, la liberté sociétale accompagnait liberté de pensée et innovation spatiale et technologique.

S'agit-il d'un excès d'optimisme ? Il s'agit avant tout d'observations, de faits et de comparaisons.

Par contre, les États dirigistes qui investissent dans la technologie, mais freinent l'accès aux libertés de leurs citoyens, risquent fort d'être confrontés, et de plus en plus, à des déchirures à l'intérieur de leurs sociétés!

________

(*) Gérard Vespierre, analyste géopolitique, chercheur associé à la FEMO, fondateur du média web Le Monde Décrypté www.lemonde-decrypte.com