Pourquoi la santé mentale des employés prime aujourd'hui

Selon le récent baromètre du cabinet RH Empreinte humaine sur la santé mentale des salariés français : 36% des télétravailleurs seraient en burn-out, contre 34% des salariés en général. Les indicateurs de l'état de la santé mentale des travailleurs français sont au rouge. Et si les maladies prises en charge ont enregistré un recul de 19% en France (du fait de la baisse des accidents de travail - dits physiques), l'évolution des affections psychiques reconnues poursuit une hausse observée ces dernières années et rappelle que la santé mentale des travailleurs a été mise à rude épreuve avec la pandémie. C'est dans ce contexte qu'Olivier Véran, ministre de la Santé, a tiré la sonnette d'alarme l'an dernier face à l'augmentation des états dépressifs et anxieux, et annoncé un renforcement des cellules d'écoute et des recrutements de psychologues pour assister les Français au quotidien.

Si les conversations autour de la santé mentale étaient autrefois stigmatisées, aujourd'hui le sujet n'est plus un tabou, nombre de personnalités publiques ont même ouvert la voie à une publicisation du phénomène. Ye, anciennement Kanye West, a partagé ses propres difficultés sur ses réseaux sociaux. Récemment, Paul Pogba a aussi abordé publiquement sa dépression. L'année dernière, la gymnaste américaine Simone Biles et Naomi Osaka, joueuse de tennis professionnelle japonaise, ont parlé publiquement de leurs luttes contre l'anxiété et la dépression. On parle de santé mentale plus librement au sein des foyers, groupes d'amis, et même au travail avec les employeurs. Ce dialogue entre les employeurs et les employés n'a que trop tardé. A l'heure des mutations du monde du travail, les employeurs ont plus que jamais un rôle central à jouer pour aider leurs employés à s'épanouir.

Instaurer une culture du soutien

Plus de la moitié des employés affirment qu'il est essentiel d'être soutenu pour bien faire son travail¹. La nature de la relation employeur-employé est en train de changer, et vraisemblablement sur le long terme. La technologie aide aujourd'hui ce changement notamment grâce à l'investissement des employeurs dans des outils qui facilitent la tâche des employés. Les équipes RH et IT se doivent d'investir dans des technologies qui facilitent le travail hybride, tout en gardant un œil sur la fatigue grandissante à cause des réunions de plus en plus nombreuses, et le besoin de contact humain qui manque aux employés. À cela s'ajoutent la frustration et la fatigue générées par l'augmentation du temps d'écran et la numérisation, qui font courir le risque de se sentir moins humain. Les entreprises les plus performantes parviennent à trouver le juste équilibre entre les technologies qui favorisent l'efficacité - et peuvent même être amusantes à utiliser - et le maintien de ce sentiment personnel.

Par quels biais ?

Aujourd'hui, les entreprises sont encouragées à créer une culture d'entreprise plus

inclusive, plus solidaire et plus productive. Pour ce faire, elles peuvent:

Mettre en place un espace d'expression pour que les gens puissent partager leurs sentiments. Le fait d'endurer collectivement une expérience difficile a mis en lumière l'étendue des problèmes de santé mentale. Mais les défis auxquels sont confrontés les employés ne datent pas de la pandémie et vont s'installer sur le long terme. Si les options me semblent nombreuses pour soutenir les professionnels au quotidien, elles ne sont pas pour autant évidentes pour toutes les entreprises.

Donner l'opportunité de créer des liens entre les équipes et leur permettre de se connecter, depuis ou hors du bureau, permet de contribuer à un sentiment de communauté. Les événements de groupe, activités de teambuilding ou discussions autour de thématiques données permettent de solliciter les idées des employés.

Leur fournir un accès à des ressources qui favorisent la santé mentale, qu'il s'agisse de la possibilité d'entrer en contact avec un conseiller ou de bénéficier d'une méditation guidée, peut aider les employés et leur famille à obtenir l'aide dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin.

Favoriser aussi la flexibilité autant que possible est devenu primordial. Le travail et la vie personnelle étant plus imbriqués que jamais, les entreprises doivent savoir reconnaître que les employés jonglent constamment entre vie professionnelle et vie privée. Dans la mesure du possible et tant que les employés sont en mesure d'assumer leurs responsabilités au travail, la flexibilité doit être étendue.

Encourager les journées dédiées à la santé mentale est une option intéressante. L'époque où les employés étaient enchaînés à leur bureau pendant huit heures ou plus, par jour, est révolue. Non seulement les journées dédiées à la santé mentale sont un bon moyen d'atténuer le stress et d'éviter l'épuisement professionnel, mais elles contribuent à offrir une flexibilité supplémentaire lorsque les employés en ont le plus besoin. Dès mercredi ou vendredi sans réunions ont vu le jour, voire des journées supplémentaires de temps libre ou "recharge days", qui s'ajoutent aux congés acquis, pour que chacun prenne le temps nécessaire pour soi.

Enfin, prendre le temps d'écouter les commentaires des équipes semble simple mais trop souvent négligé. Qu'il s'agisse d'enquêtes internes, de politiques de portes ouvertes ou de réunions d'équipe régulières, les responsables du personnel doivent prendre le temps d'écouter les commentaires. Les problèmes ne peuvent être résolus si personne n'en est informé, et ces échanges permettent d'améliorer les politiques et de combler les écarts entre les besoins des employés et ce que leur entreprise leur fournit. Mais ce n'est que la première étape. Le retour d'information n'a de valeur que s'il y a une adhésion au sommet et un engagement à prendre des mesures en fonction de ce que les employés expriment.

Les questions à prendre en compte

Selon une étude LinkedIn de 2021, les entreprises qui favorisent une plus grande flexibilité pour leurs employés constatent une meilleure rétention, une productivité plus élevée et recrutent des candidats de meilleure qualité. Qui plus est, les politiques de flexibilité ont également conduit à des équipes plus diversifiées et permis à un plus grand nombre de femmes d'accéder à des postes de direction.

Alors que le lieu de travail continue sa mutation, plusieurs questions apparaissent. En effet, si de plus en plus de personnes travaillent à distance, comment renforcer une culture de bureau positive et faire en sorte que les employés se sentent connectés et soutenus ? D'ailleurs, est-il possible de promouvoir la flexibilité tout en maintenant la productivité ? D'autres interrogations essentielles restent en suspens : de quelles ressources les employés ont-ils besoin pour faire face à ces nouveaux défis professionnels ? Comment ces politiques peuvent-elles refléter la diversité de nos employés et leurs besoins uniques ? Et surtout, comment éviter l'épuisement professionnel ?

Lorsqu'elles réfléchissent à la meilleure façon de soutenir leurs employés, les entreprises ne doivent pas seulement prendre en compte les politiques qui favorisent le bien-être émotionnel, mais aussi celles qui améliorent les résultats connexes, comme la santé physique et financière, ou qui facilitent leur vie quotidienne.

En France, si le télétravail s'est imposé dans des circonstances exceptionnelles, il a été encadré légalement pour permettre plus de flexibilité et fait désormais partie des pratiques durables souvent intégrées dans les conventions d'entreprise, ou en avantage concurrentiel. Les avantages en entreprise constituent d'ailleurs aujourd'hui un levier de rétention majeur pour les employés. L'augmentation de la flexibilité, les services de garde d'enfants voire de personnes âgées, ainsi que les ressources en matière de santé mentale et de bien-être figurent en tête de liste des priorités, car ces facteurs jouent un rôle important dans la santé mentale des employés, et par conséquent dans leur productivité et leur engagement.

Soutenir les personnes sur le lieu de travail demande du temps, de la réflexion et des outils, mais cela est une nécessité.