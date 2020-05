Pourquoi tant cryptobourses existent (et continueront d'exister)

Le bitcoin va connaitre son "halving" : tous les 4 ans, les mineurs qui participent à la validation des transactions ne recevront plus que 6,45 bitcoins par bloc de 100 minés avec succès au lieu des 12,5 bitcoins jusqu'à présent. C'est la troisième fois que cet évènement prévu par l'algorithme du bitcoin arrive. Cela réduit d'autant d'avoir des bitcoins ex nihilo. De plus en plus, acheter des bitcoins contre des dollars, euros devient la seule manière d'en acquérir. Pour ce faire, il faut se rendre sur des bourses qui les échangent, les cryptobourses. Il y en a des centaines et elles sont le talon d'Achille des bitcoins et autres crypto-monnaies : les piratages, vols ou crash des bitcoins ont émaillé la jeune histoire des cryptomonnaies. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas de nettoyage ?

Aucune régulation ou à peine

On estime à 50 millions le nombre de personnes actives dans les cryptomonnaies. C'est beaucoup. Plus étonnant, 22% des investisseurs institutionnels aux Etats-Unis ont une partie de leur actifs investis ou dépendant des cryptomonnaies. Il y a 7.000 cryptomonnaies en circulation et aucune régulation ou à peine. C'est cette absence qui permet à n'importe qui de fonder sa plateforme d'échange ou bourse aux cryptomonnaies. Ces plateformes ne profitent pas des protections des bourses « réelles » soumises à supervision : pas de protection contre les manipulations de marchés, pas de poursuites des délits d'initiés et pas de prévention des défauts de contreparties qui ne veulent /peuvent pas honorer leurs engagements. Il y aurait 400 plateformes d'échange de cryptomonnaies et ce nombre grossit.

Elles sont apparues, comme le rappelle Oxera qui leur consacre une étude, dès 2010 car acquérir des bitcoins n'était pas une sinécure : il fallait miner (c'est-à-dire prêter son ordinateur au jeu de validation des transactions en bitcoin avec l'espoir d'en gagner un) ou, sur des forums, trouver un vendeur de bitcoin qu'il fallait ensuite payer avec PayPal ou un autre moyen d'échanger des dollars, euro ou yen contre des bitcoins. Ces bitcoins aboutissaient ensuite dans un porte-monnaie électronique dans son PC. Une plateforme d'échange héberge ces porte-monnaie de bitcoin ou autre cryptomonnaie ainsi que les clés privées/publiques qui les sécurisent. Elles permettent de procéder à la vente/achat de cryptomonnaie et à leur transfert immédiat entre porte-monnaie. Ces plateformes, si elles ne sont pas bien protégées, mettent en danger les avoirs de ceux qui y ont mis leur crypto-économies. Sur les 400 qui existent aujourd'hui, qui peut dire qu'elles sont toutes sûres ? Ces plateformes sont centralisées et donc une cible facile pour des attaques même si quelques-unes sont décentralisées, moins faciles à viser.

3 avantages-clés

Pour Oxera, leur nombre élevé se justifie par trois propriétés fondamentales : leur capacité à acheter et vendre des cryptomonnaies de toutes sortes et pas uniquement des bitcoins, la fixation du taux de change de ces cryptomonnaies entre elles et avec des devises du vrai monde, et, enfin, le dépôt des cryptomonnaies dans des portemonnaies électroniques gérés par ces plateformes. Pourtant, plus une plate-forme a des utilisateurs, plus efficace elle est : elle est plus liquide car on est sûr qu'à n'importe quel prix proposé par un acheteur, il y aura bien un vendeur, ce qui permet aux échanges d'avoir lieu. Il n'y a rien de pire que de mettre en vente quelque chose et puis, il ne passe rien. Avoir un compte sur une plateforme de cryptomonnaie est gratuit : il n'est pas rare pour les initiés d'avoir un compte en bitcoins sur plusieurs plateformes. Ces plateformes offrent plusieurs cryptomonnaies différentes : c'est une autre motivation pour y rester, analyse Oxera, même si elle est petite. Leur spécialisation compense.

Ceci dit, rappelle Oxera, les 5 plus grandes plateformes de cryptomonnaies comptent pour la moitié de toutes les transactions. La sécurité des plateformes est une autre angoisse des utilisateurs. En 2019, 164 millions euros en cryptomonnaies ont ainsi été perdus ou volés via les plateformes. Cela peut motiver à ne pas tester une autre plateforme et à empêcher une consolidation du secteur. Certaines plateformes conservent une partie des revenus perçus sur les transactions comme garantie auprès de leurs clients en cas de hack ou de vol

Pas de consolidation des plateformes en vue

Pour Oxera, on n'est pas près de voir une consolidation du marché des plateformes : la barrière à l'entrée est petite. Tout le monde peut tenter l'aventure d'en créer une. Il y aura toujours des plateformes qui se spécialiseront dans des cryptomonnaies peu connues, qui viennent de naitre, à vocation sociale... Pouvoir échanger des cryptomonnaies contre d'autres cryptomonnaies a du succès dans les pays où la monnaie connait des problèmes : les clients évitent ainsi de devoir changer ces monnaies dévaluées contre des dollars ou des euros avant d'acheter des bitcoins.

La question est désormais l'impact du Covid-19. La crise de 2008 avait fait sortir les bitcoins de l'anonymat. La crise du Covid-19 n'a pas épargné les valorisations du bitcoin et autres cryptomonnaies. On n'entend plus parler du libra qui a voulu porter les cryptomonnaies au même rang que les monnaies du monde réel et Google ne s'y risque pas puisqu'à l'instar de Apple, Amazon, il va proposer une carte de crédit pour compléter son service de paiement Google Pay en restant bien loin de ce crypto-monde.

