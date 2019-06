Serres, philosophe de la paix

La disparition de Michel Serres (1930-2019) a fait la une des journaux, signe de reconnaissance rare pour un philosophe dont l'audience débordait largement le cercle des spécialistes. Outre la faconde du personnage, son livre "Petite Poucette" l'avait fait découvrir à un large public. Il y célébrait à sa manière le bouleversement majeur qu'apportaient les nouvelles technologies de communication et la révolution numérique, symbolisé par le smartphone, objet intégré à nos habitudes quotidiennes, et socialement indispensable.

Cette approche technophile enthousiaste détonnait dans le milieu de la philosophie et des sciences humaines plutôt caractérisé par une réflexion critique sur l'organisation sociale et économique qui domine les hommes et les femmes. Au contraire, Serres se voulait optimiste, en se focalisant sur les côtés positifs du progrès. Maniant l'ironie, l'un de ses derniers livres, "C'était mieux avant !", montrait combien cette injonction devenue un mantra relevait d'une nostalgie d'un passé idéalisé. En ce sens, il rejoignait le linguiste canado-américain Steven Pinker qui qualifie de « progressophe » cette attitude consistant à critiquer le progrès tout en bénéficiant...