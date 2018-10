Sommes-nous à l’aube d’une crise financière majeure ?

Le spectre de la crise financière de 2008 pèse-t-il encore sur l'économie mondiale ? Dix ans après ce bouleversement économique de grande ampleur, le Fonds monétaire international (FMI) a souligné les nouveaux risques auxquels les puissances sont aujourd'hui confrontées. Tensions géopolitiques, envolée de la dette mondiale, guerre commerciale sur fond de protectionnisme, pays émergents sous pression...

La combinaison de ces différents facteurs inquiète Christine Lagarde, la directrice du FMI. Malgré une croissance mondiale jugée solide, elle met en garde contre une "amnésie collective" et invite les banques centrales à durcir leur politique monétaire, afin de pouvoir désamorcer l'éventuel retour d'une crise majeure.

Pour en débattre, nous recevons Maxime Sbaihi, économiste et directeur général du think tank GénérationLibre, l'anthropologue Paul Jorion, et Marie Dancer, cheffe adjointe du service Économie au quotidien La Croix.