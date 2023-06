Territoires et industrie : donnons-nous la méthode pour réussir !

Depuis 2019, pas moins de 2.400 projets ont émergé grâce à Territoires d'Industrie et sa poursuite permettrait d'en révéler près de 15.000 autres, facteurs de 50 milliards d'euros d'investissement productif et de 450.000 emplois dans les dix prochaines années. Une dynamique qui pourrait se mettre en œuvre rapidement et dont on ne peut pas se passer pour atteindre le plein emploi partout en France et lutter contre la montée des extrêmes d'ici les prochaines élections.

La réussite de ce programme relève avant tout d'une approche originale car ascendante. Elle fut même qualifiée d'« OVNI » politico-administratif pour notre système centralisé français. Partant des réalités de chaque territoire, elle donne « carte blanche » à tous ses acteurs pour élaborer leur stratégie et les actions ou projets pour la réaliser.

Si l'enveloppe annuelle de 100 millions d'euros allouée à Territoires d'Industrie par le Chef de l'Etat pour les prochaines années est une première victoire, elle ne permettra toutefois pas d'atteindre le potentiel attribué à ce programme. La mobilisation de tous les Territoires d'Industrie justifiera certainement d'abonder cette enveloppe, de la décliner de manière régionalisée et de l'inscrire sur un temps plus long que la simple échéance du mandat. ll sera temps d'y revenir car pour l'heure, la question porte plutôt sur ses modalités d'attribution.

Laissez les territoires à la manœuvre de leur réindustrialisation

Ce qui a fait le succès de Territoires d'industrie est notamment son approche ascendante, laissant à chaque territoire le soin de dessiner les projets pour lesquels il a besoin d'un accompagnement. A contrario démultiplier des appels à projets imposant de répondre à de grandes priorités pour pouvoir prétendre à ces fonds, contreviendrait à cette méthode qui a fait la preuve de son efficacité.

Notre réindustrialisation nécessite un changement de posture. Désormais l'Etat doit accompagner les territoires dans les projets industriels qu'ils savent essentiels à leur avenir, plutôt que de décider à leur place ce qui est bon pour eux. Cette même méthode peut d'ailleurs être étendue aux autres enveloppes annoncées par le Chef de l'Etat : le milliard d'euros pour des sites industriels « France 2030 », les 700 millions pour un maillage resserré des formations professionnelles dans les territoires.

Ne commettons pas une nouvelle fois les erreurs du passé

Les dernières annonces du Président de la République en matière d'industrie montrent que le sommet de l'Etat semble avoir pris la mesure du rôle des territoires pour notre renaissance industrielle.

Si nous ne pouvons que nous féliciter de ce tournant, il ne pourra nous permettre de revenir sur 40 ans de désindustrialisation que par la mobilisation de moyens et surtout d'un renouvellement de méthode à la hauteur des ambitions affichées.

Les annonces détaillant les modalités de territorialisation de notre politique industrielle et de ses déclinaisons en termes de formation et de disponibilité du foncier, qui sont parmi les principaux freins à notre réindustrialisation, sont imminentes. Autant fixer dès à présent les conditions de sa réussite.