Un an à l'Élysée : Macron peut-il ressouder une France fracturée ?

Un an après son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron est à un tournant de son quinquennat. Le combat avec les syndicats de cheminots est enclenché et c'est désormais l'opinion publique qu'il doit conquérir. Ce chef d'État, que la presse compare souvent au Roi-Soleil, s'est livré dimanche 15 avril à un entretien de 2h40 au micro de Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel. Alors que les conflits sociaux se multiplient en France et que la popularité du président est largement questionnée, quelle est l'analyse des médias internationaux ? Emmanuel Macron peut-il ressouder une France fracturée ?

Pour en débattre, nous recevons Ana Navarro-Pedro, correspondante à Paris de l'hebdomadaire portugais Visão, Thomas Hanke, correspondant à Paris du quotidien allemand Handelsblatt et Richard Werly, correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps.