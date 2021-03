Un hiver au Texas : quels enseignements tirer de la défaillance du système électrique ?

Souffler le chaud et le froid

Le vortex polaire qui a frigorifié le Texas à la mi-février a rompu la monotonie des statistiques quotidiennes sur la covid 19. Une analyse détaillée des circonstances et responsabilités de la défaillance du système électrique dans l'un des principaux Etats américains a déjà commencé dans les médias. On y voit la patate chaude sauter des mains des politiques vers celles des opérateurs du système, les unités de production thermique pointer la fragilité des éoliennes, et celles-ci leur renvoyer la balle pour cause de gel des infrastructures gazières. Il faudra attendre encore pour mieux répartir les responsabilités avec sérénité. Mais on peut déjà s'interroger sur le degré de tolérance des populations face aux évènements extrêmes, climatiques ou non.

Le Texas a fait la une des médias à cause de l'apparente fragilité de son système électrique. Pourtant il est relativement diversifié: environ la moitié de la production vient du gaz naturel, un quart du charbon, 10% du nucléaire, 12% de l'éolien et le reste du photovoltaïque. Il est vrai que sur le plan environnemental ce n'est pas glorieux, mais la protection de l'environnement n'était pas le souci premier des Texans entre les 13 et 17 février 2021. Le système qui est calibré pour passer les périodes de pointe estivales s'est révélé inadapté pour répondre à la demande lors d'évènements hivernaux exceptionnels. Pour 2021, l'opérateur du...