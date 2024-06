« Une élection vécue avec angoisse par les Français » (par Chloé Morin, politologue)

À une semaine du premier tour des élections législatives qui opposeront 4 011 candidats dans 577 circonscriptions, la politologue Chloé Morin décrypte les rapports de force électoraux.

LA TRIBUNE DIMANCHE - Comment qualifier la situation politique née de la dissolution ?

CHLOÉ MORIN - C'est potentiellement - cela dépendra des résultats - le plus grand choc politique que la France ait eu à affronter depuis des décennies. Le moment est vécu avec angoisse par beaucoup de Français, compte tenu de l'incertitude qui règne sur l'issue du scrutin et de la nature des partis politiques qui s'affrontent. La charge émotionnelle est très forte, elle dévore les arguments de fond. Ces élections législatives se présentent comme une mini-campagne présidentielle qui se jouerait en deux semaines. On va élire un Premier ministre, dont les pouvoirs sont importants, dans un laps de temps qui risque d'être trop court pour que les électeurs intègrent tous les enjeux et fassent un choix parfaitement éclairé, en conscience.

Le sénateur Philippe Bas évoque un « stress test » pour les institutions, c'est‑à‑dire une mise à l'épreuve de leur solidité.

C'est bien le cas. Jamais les deux extrêmes de l'échiquier politique n'avaient été en situation d'accéder au gouvernement. Ils le sont. Or nous ne connaissons pas leur conception d'une éventuelle cohabitation avec le président de la République, alors qu'on connaît la philosophie et la pratique des partis de gouvernement puisqu'ils l'ont déjà expérimentée. Cela ajoute à l'incertitude.

On connaît les programmes. Dans ce contexte inédit, les électeurs vont‑ils voter pour un projet ou pour des « valeurs », comme l'a dit Gabriel Attal ?

Depuis plusieurs décennies, les Français ont le sentiment de choisir des options claires qui sont appliquées de manière édulcorée. Cette fois-ci, ils se disent que, en votant pour une option radicale, les changements seront un peu plus visibles qu'auparavant. Et beaucoup croient que, si cela tourne mal, le président de la République pourra toujours corriger le tir, ou que l'on provoquera de nouvelles élections... C'est ignorer le fonctionnement de nos institutions, car les pouvoirs du président sont restreints et il ne pourra pas dissoudre avant un an. Il y a beaucoup de paramètres de ce type qui sont ignorés par les électeurs. Par conséquent, tous les ingrédients sont réunis pour un saut dans l'inconnu.

Ces enjeux mobilisent les Français, les procurations sont très nombreuses et la participation s'annonce plus forte qu'aux européennes. Que peut‑on en attendre ?

Il y aura sans doute davantage de triangulaires. Une forte participation permet à de nombreux candidats de franchir le seuil de 12,5 % des inscrits, ce qui est nécessaire pour se maintenir au second tour. Mais comme le RN arrive en tête, en l'absence de désistement d'un des deux autres candidats en faveur du mieux placé, ces triangulaires lui seront très souvent favorables, alors que dans notre histoire elles lui étaient autrefois toujours défavorables.

"Pour une bonne partie des Français, c'est à La France insoumise qu'il faut faire barrage

Tant le camp présidentiel que la gauche entendent faire barrage au RN. Sont‑ils en capacité d'y parvenir ?

Depuis deux semaines, le RN désigne LFI comme son principal adversaire car il sait que ses probabilités de victoire sont le plus fortes lorsqu'il affronte un candidat mélenchoniste au second tour. Les commentateurs et une partie des médias entretiennent cette mise en scène et le débat public se trouve réduit à cette alternative. Les autres camps peinent à exister. C'est un problème si l'on se place du point de vue des électeurs souhaitant avant tout faire barrage au RN, car les enquêtes nous montrent que ce sont les candidats « macronistes » qui ont les meilleures chances de l'emporter face au RN au second tour. À condition qu'ils y accèdent... Cela suppose que les Français « modérés », ne souhaitant ni LFI ni le RN, se réveillent rapidement et comprennent qu'ils risquent de devoir trancher un duel gauche-RN faute de s'être mobilisés au premier tour. Beaucoup nous disent dans les enquêtes refuser cette alternative. L'enjeu pour Emmanuel Macron est d'aider à dépasser la colère que beaucoup ressentent à son encontre, et de leur présenter clairement les enjeux du scrutin.

Et à gauche ?

Les électeurs de gauche sont très enthousiastes, ils pensent qu'ils peuvent gagner. Mais cette perspective n'est pas celle qu'anticipe l'opinion, qui voit majoritairement le RN l'emporter. Nous ne sommes plus en 2002, quand tous les démocrates et républicains avaient fait barrage à Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Les choses ont changé car d'une part Marine Le Pen fait moins peur que son père, et d'autre part LFI, qui est au cœur du Nouveau Front populaire, est considérée comme aussi dangereuse, voire davantage, que le RN par beaucoup d'électeurs modérés. Dans le baromètre Ifop-Match, Marine Le Pen recueille 30 % de très mauvaises opinions et Jean-Luc Mélenchon 34 %. Pour une bonne partie des Français, c'est donc à La France insoumise qu'il faut faire barrage. C'est le principal handicap de la gauche dans ces législatives. Ses résultats seront meilleurs dans les duels PS-RN que dans les duels LFI-RN, où elle risque d'être laminée.

Le RN met en sourdine la plupart de ses propositions. Cela peut‑il convaincre les Français que son projet n'est pas sérieux ?

La désillusion vient seulement quand les promesses ne sont pas tenues. Jordan Bardella veut échelonner les siennes, et s'appuyer sur un audit des comptes publics pour dire qu'il n'aura pas les moyens financiers de tout faire. La ficelle de l'héritage est grosse, une manière d'habiller les renoncements aux mesures intenables. À ce stade, l'opinion n'a pas enregistré ces renoncements et s'attend à une action forte sur le porte-monnaie, pour la sécurité et sur l'immigration. Il est fort probable que les Français soient déçus car on ne résout pas les difficultés de pouvoir d'achat et on n'endigue pas l'immigration illégale en quelques jours. Je note surtout que l'argument selon lequel « on n'a pas tout essayé » est ravageur car il est très difficile à contrer. J'avais alerté sur ce point dans mon essai (On aura tout essayé). La réponse de Caroline Fourest me semble intéressante : on n'a jamais non plus essayé l'arsenic ou le saut dans le vide sans parachute...