8 mois offerts sur le badge de télépéage Ulys Pro pour les indépendants et les TPE

Vous possédez une entreprise et prenez souvent la route ? Pensez au badge de télépéage Ulys Pro. Il vous facilitera la vie et vous permettra de gagner du temps. En plus, c'est le moment de s'abonner, puisque vous pouvez actuellement profiter de 8 mois de pass Ulys Pro offerts.

Économisez 8 mois de pass sur votre badge de télépéage Ulys Pro

Spécialisée dans les badges de télépéage, l'entreprise Ulys s'adapte à tous les publics avec une formule pour les particuliers et une autre à destination des professionnels : Ulys Pro. Si vous avez une TPE ou bien êtes indépendant, une offre est adaptée à vos besoins chez Ulys. Vous pouvez tester les services Ulys Pro sans rien payer grâce à la promo du moment. Vous avez droit à 8 mois offerts sur le badge de télépéage Ulys Pro. Cette offre est valable du mardi 16 janvier au lundi 26 février 2024 inclus. Notez également que chez Ulys, il n'y a aucuns frais de dossier ou de mise en service. Vous n'êtes pas engagé et pouvez donc résilier votre pass à tout moment. Même une fois les 8 mois offerts terminés, vous payez uniquement les mois où vous utilisez votre badge de télépéage. Les autres mois, le pass n'est pas facturé, votre consommation n'augmente donc pas.

Commandez votre badge télépéage Ulys

Toutes les bonnes raisons de choisir les services d'Ulys

Le premier avantage du badge de télépéage Ulys, c'est bien sûr le temps gagné lors de vos trajets. Les usagers des badge Ulys peuvent utiliser une voie réservée au niveau des péages. Vous n'avez plus besoin de vous arrêter aux péages, vous pouvez continuer de rouler à une vitesse de 30 km/h, la barrière se lèvera à temps pour vous laisser passer. Il n'est par ailleurs plus nécessaire de récupérer des tickets, au risque de les perdre, votre parcours est enregistré automatiquement sur votre badge et transmis sur votre compte client. La facturation s'effectue ensuite en fonction des portions d'autoroute empruntées. La facturation est mensuelle et différée de 45 jours pour les professionnels.

Grâce à l'application mobile Ulys, vous pouvez suivre en temps réel votre consommation. Cette dernière vous informe sur les tarifs des péages situés autour de vous. Votre espace abonné, quant à lui, vous permet de connaître l'activité de tous les badges si vous en possédez plusieurs. Outre le passage aux péages, vous pouvez aussi payer vos parkings avec votre badge de télépéage Ulys dans les nombreux parkings équipés en France.

Si vous êtes un professionnel, vous avez le choix entre plusieurs formules de pass selon votre activité.

Le pass Ulys Start : à 2,20 € les mois utilisés, et 0 € les autres. Offre adressée aux TPE et artisans. Vous pouvez avoir entre 1 et 3 badges.

Le pass Ulys Busness : entre 2,20 € et 1,40 € les mois utilisés, et 0 € les autres. Les tarifs sont dégressifs et adaptés à votre flotte. Offre adressée aux PME. Vous pouvez avoir entre 1 et 20 badges.

Le pass Ulys Fleet : entre 1,40 € et 0,99 € les mois utilisés, et 0 € les autres. Les tarifs sont dégressifs. Offre adressée aux grands comptes. Vous pouvez avoir 21 badges ou plus.

Prenez la route sereinement sur le réseau autoroutier français grâce au pass de télépéage Ulys. En ce moment, 8 mois offerts sur le pass Ulys Pro.