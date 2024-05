Nucléaire : pourquoi les EPR2 devraient être plus faciles à construire que l'EPR de Flamanville

Avec 12 ans de retard, le chargement d'uranium a débuté mercredi dans les cuves de l'EPR de Flamanville, nouvelle étape cruciale du démarrage progressif du plus puissant réacteur nucléaire français. A l'heure où le gouvernement veut construire jusqu'à 14 nouveaux réacteurs en France, ce chargement est une étape majeure pour EDF et toute une filière qui veut tourner la page d'un chantier laborieux de 17 ans, émaillé de multiples problèmes et de surcoûts colossaux, pour ouvrir celle de l'EPR2, un réacteur de nouvelle génération, dont le design simplifié a bénéficié du retour d'expérience de l'EPR.