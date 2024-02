Ce siège auto de premier choix est à moins de 200 €

Le site marchand Amazon présente un prix bas sur un siège auto aux caractéristiques très intéressantes. Il dispose de son propre système de ventilation intégré, assurant un plus grand confort thermique à votre enfant. Découvrez ses fonctionnalités, choisissez le meilleur pour votre bébé.

Un siège auto évolutif et confortable pour vos voyages avec votre enfant

Évolutif, ce siège auto BEBE2LUXE suivra votre bébé depuis sa naissance jusqu'à ses 12 ans maximum ou jusqu'à 150 cm et 36 kilos.

Ce modèle présente une conception pivotante sur 360°. Il s'adapte à vos contraintes en changeant de position en un clin d'œil. Plus besoin de tout désinstaller pour le remettre en place juste après. Un véritable gain de temps, synonyme de praticité.

En plus du côté agile, ce siège auto protège votre enfant avec sa technologie avancée. La position dos à la route de ce siège offre une meilleure protection à votre bébé. Les risques de traumatismes crâniens sont diminués jusqu'à 70 %. La position donnée à votre enfant diminue les tensions au niveau de la nuque pour un plus grand confort. Ce modèle a passé les tests de la norme la plus exigeante ISIZE ECE R129.

Ce modèle cinq fois plus sûr est équipé d'un système de ventilation. Il permet de maintenir une bonne température autour de votre bébé, une notion essentielle surtout lors des longs trajets en été. Il est équipé d'une lumière LED bleue dans le but de rassurer lors des voyages de nuit.

Ce siège auto répond à tous les besoins pour rendre son utilisation optimale.

Les points à retenir :

Sécurité maximale : cinq fois plus sûr.

Pivote à 360°.

Base ISOFIX avec jambe de force.

Évolutif.

Équipé d'une LED et d'un système de ventilation.

Le siège auto de la marque BEBE2LUXE s'affiche actuellement à 199,80 € sur le catalogue de l'enseigne.

Outre la livraison et les retours gratuits, Amazon vous donne la possibilité de régler en plusieurs fois. Un paiement en quatre fois ménagera votre budget, une chose utile lors de l'arrivée d'un nouvel enfant.

Le siège auto Nania Dune, une solution pour votre enfant jusqu'à 12 mois

Plus accessible, votre enfant sera tout aussi heureux de découvrir le siège auto Nania Dune. Pivotant sur 360°, il conserve un caractère évolutif, pouvant suivre votre enfant jusqu'à ses 12 ans.

Extrêmement sûr, il dispose d'une homologation i-Size R129. Outre ses protections latérales, il repose sur un harnais à cinq points. Il reste néanmoins facile à installer, le système Isofix écartant les risques d'erreur.

Ne lésinez pas sur la sécurité de votre enfant. Choisissez le siège auto BEBE2LUXE pour protéger votre enfant en lui offrant tout le confort possible.