Top 3 des destinations au soleil à moins de 355 euros

Cdiscount Voyages vous promet des vacances ensoleillées avec un budget maîtrisé. Hôtels étoilés, paysages idylliques, expériences en famille... Quelle ville de Tunisie choisirez-vous de réserver ?

Le Club Jumbo Zodiac 4 étoiles : la Tunisie en famille à petit prix

Sur la côte tunisienne, à Yasmine-Hammamet, le Club Jumbo Zodiac 4* vous promet une escapade paradisiaque. Plages de sable doré, plantations d'orangers, dunes... La Tunisie, outre son climat ensoleillé, offre un cadre exceptionnel pour se ressourcer. Le Club Jumbo Zodiac 4 étoiles décuple votre sensation de bien-être avec sa formule d'hébergement tout inclus.

Situé à 75 km de l'aéroport de Tunis-Carthage, le Club bénéficie d'un emplacement privilégié, éloigné du grouillement de la ville. Présentant 30 000 m² de jardins dépaysants, l'hôtel se trouve à seulement 300 mètres d'une plage aménagée. À proximité, les parcs d'attractions et la marina offrent une multitude de possibilités d'activités.

L'hôtel est aménagé pour répondre aux besoins de toute la famille : piscines rafraîchissantes, chaises longues et matelas gratuits, toboggans pour enfants, terrains de pétanque, volley-ball, course de danse... tout le monde trouve son bonheur !

L'Hôtel Djerba Castille 4 étoiles : le charme de l'architecture tunisienne

Sur la splendide plage d'Aghir, l'Hôtel Djerba Castille 4* se dresse comme un joyau méditerranéen, s'inspirant du charme d'un fort espagnol du XIIe siècle : le Fort Castille. À 6 km de Midoun et à 20 km de Houmt Souk, cet établissement offre une atmosphère accueillante avec des installations de première classe.

Ses chambres climatisées offrent une vue panoramique sur la mer ou les jardins environnants. Elles garantissent une expérience dépaysante dans un cadre reposant.

Avec cette formule tout compris, le restaurant buffet propose une cuisine variée, vous apportant un changement d'univers jusque dans votre assiette.

Profitez de la grande piscine extérieure ou engagez-vous dans diverses activités sportives. À votre disposition : le tennis, le mini-golf, les sports nautiques non motorisés. Pour les amateurs de découverte, des excursions passionnantes vous sont proposées.

L'Hôtel Eden Star 4* : une station balnéaire au milieu des oliviers

Au cœur de l'oasis maritime de Zarzis, l'Hôtel Eden Star 4* se présente comme une véritable station balnéaire, promettant un équilibre entre détente et aventure. Idéalement situé sur l'une des plus belles plages de la région, à seulement 15 km du centre-ville de Zarzis, cet hôtel propose une expérience all inclusive.

L'Hôtel Eden Star met l'accent sur une ambiance conviviale, en famille ou entre amis (deux piscines extérieures, piscine intérieure, terrains de tennis, mini-golf...).

Participez à des excursions captivantes vers le désert tunisien ou d'autres sites locaux. En plus des espaces verdoyants aux jonctions de l'hôtel, découvrez des lieux typiques, comme l'ancien village juif de Djerba, Er-Riadh. Les maisons troglodytiques du désert tunisien de Matmata vous plongeront dans un univers loin de votre quotidien.

La Tunisie n'attend que vous.